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Çocukluğu kağıt toplama aracında geçiyor

Halep'te 5 yıl önce bombalı saldırıda annesini kaybeden 6 yaşındaki Ali, sığındıkları İzmir'de çocukluğunu babasının atık kağıt toplama aracında geçiriyor.

Çocukluğu kağıt toplama aracında geçiyor

Halep'te 5 yıl önce bombalı saldırıda annesini kaybeden 6 yaşındaki Ali, sığındıkları İzmir'de çocukluğunu babasının atık kağıt toplama aracında geçiriyor.

22 Mart 2018 Perşembe 12:18
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Çocukluğu kağıt toplama aracında geçiyor

Suriye'nin Halep kentindeki bombardıman sırasında annesini kaybeden 6 yaşındaki Ali Berakat, yaşamını İzmir sokaklarında babasının atık kağıt toplama aracında geçiriyor.

Halep'teyken bir belediyede çalışan Kerim Berakat ve eşi Meryem'in gelecekle ilgili umutları ve o dönemde henüz 1 yaşında olan oğullarının hayatı ülkelerindeki iç savaşla karardı.

Suriye rejim güçlerinin Halep'e yönelik 2013 yılındaki saldırısında ziyaret ettikleri yakınlarının evine uçaktan atılan bombanın düşmesiyle eşini kaybeden Berakat, aynı olayda mucize eseri yara almadan kurtulan bebeğini savaştan uzaklaştırmak için Türkiye'ye sığındı.

Bir süre Şanlıurfa'da yaşayan baba oğul, geçen yıl geldikleri İzmir'de hayat zorluklarına birlikte göğüs geriyor.

Oğlu Ali'yi üzerine oturttuğu atık kağıt toplama arabasıyla İzmir sokaklarını turlayan baba Berakat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de zor olsa da savaştan ve ölümden uzak bir hayat kurduklarını anlattı.

"Her gün dua ediyorum"

Arkadaşlarının çağrısıyla geldikleri İzmir'de atık kağıt toplayıp satarak günde 15-20 lira kazandığını, akrabaları olmaması nedeniyle oğlunu bir yere bırakamadığını anlatan Berakat, küçük bir evde birlikte yaşadığı oğlunun "hem hayat hem iş arkadaşı" haline geldiğini ifade etti.

Oğlunun etkilenmemesi için savaş günlerinden hiç bahsetmediğini belirten Berakat, şöyle konuştu:

"Evladım sürekli yanımda, nereye bırakabilirim ki? 1-2 gün bırakıyorum ama dayanamıyor, beni istiyor. Oğlum 6 yaşında, olanların farkında değil. Ben de kendisine o günlerden hiç bahsetmiyorum, annesini anlatmıyorum. O günleri bilmesini istemiyorum. Tek amacım ona bakmak, güzel bir gelecek sunmak ve annesizliğini hissettirmemek."

Berakat, zaman zaman Suriye'de kalan akrabalarıyla telefonda görüştüğünü, onların da savaş nedeniyle zor günler geçirdiklerini öğrendiğini ifade ederek, ülkesindeki savaşın bir an önce bitmesi için sürekli dua ettiğini belirtti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeHalepAli BerakatAtık Kağıt Toplama Aracı
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