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Çocuklarını şehit ağabeylerini örnek göstererek yetiştirecek

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Rüstem Perçin'in babası Necmi Perçin, "Resul'ü nasıl yetiştirdiysem diğer çocuklarımı da aynı şekilde yetiştireceğim." dedi.

Çocuklarını şehit ağabeylerini örnek göstererek yetiştirecek

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Rüstem Perçin'in babası Necmi Perçin, "Resul'ü nasıl yetiştirdiysem diğer çocuklarımı da aynı şekilde yetiştireceğim." dedi.

05 Nisan 2017 Çarşamba 11:59
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Çocuklarını şehit ağabeylerini örnek göstererek yetiştirecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde Zırhlı Personel Taşıtı (ZPT) içerisinden açılan ateşle şehit olan 18 yaşındaki Rüstem Resul Perçin, ailesinin ilk göz ağrısıydı.

Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan beş çocuk babası Necmi Perçin, "Onunla ilgili hayallerim vardı." dediği oğlunun, vatan, millet, bayrak sevgisiyle hiç düşünmeden o gece meydanlara indiğini söyledi.

Birkaç yıl önce vefat eden babasının acısını yeni unutmaya başladığını, ardından oğlunun acısının geldiğini anlatan Perçin, "Devletime, milletime düşman olan, bu işin içinde olan herkese Mevlam evlat acısı versin. Devletime, milletime, bayrağıma dost olana da Allah bu acıyı göstermesin." diye konuştu.

"Birilerinin itmesiyle vatan kurtulmaz"

Darbe girişiminden bir gün önce bir rüya gördüğü için içinde kötü bir his olduğunu dile getiren Perçin, o gece iki oğlunun kendisinden habersiz kuzenleriyle evden çıktığını aktardı.

Bir oğlunun yaralandığı, diğerinin ise şehit olduğu haberini alan Perçin, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Düşünün genç bir erkek, ilk göz ağrınız, onunla ilgili planlarınız var. Oğlumu hastanede teşhis ettim. Sonra film koptu bende." dedi.

"Asi ve gözü kara" olarak tanımladığı oğlunu anlatırken duygusal anlar yaşayan Perçin, "Onun için üç şey vardı hayatta, bayrağı, milleti, devleti. Ben ülkücüyüm, çocuğumu da ülkücü olarak yetiştirdim. Bazen hüzünleniyorum ama vatanı ölecek kadar sevdiği için gurur duyuyorum. Benim çocuğum Sayın Cumhurbaşkanı çağırmadan önce gitti. Birilerinin itmesiyle vatan kurtulmaz. Sezilecek ve yürünecek, gerekse düşülecek, kalkılacak. Ben çocuğuma bunları hiç öğretmedim sanıyordum, öğretmişim. Öğrenmiş de benim haberim yokmuş." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir pişmanlık duymuyorum, üzüntü duyuyorum"

Oğlunun vefatından sonra hayatında çok şey değiştiğini söyleyen Perçin, artık insanları dünya görüşlerine göre değerlendirmediğini kaydetti.

Ortak paydada buluşmanın, insanların hassasiyetlerinin kendisi için önemli olduğunu, insanların kalbini kırmadan yaşamayı hedeflediğini aktaran Perçin, duygularını şöyle dile getirdi:

"Resul'ü nasıl yetiştirdiysem diğer çocuklarımı da aynı şekilde yetiştireceğim. Vatan, bayrak için yıkılır yahut da yıkılırlar. Ne olursa olsun kimsenin canına, namusuna zarar vermeyecek, elinden, belinden, dilinden emin olan insanlar olarak yetiştireceğim. Hiçbir pişmanlık duymuyorum, üzüntü duyuyorum. İnsan kedisini kaybediyor üzüntü duyuyor, ben evladımı kaybetmişim. O kadar da çok görülmemeli. Oğluma bir ay önce, 'Ben ölürsem babamın ayak ucuna göm demiştim.' Ben oğlumu gömdüm." 

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖCumhurbaşkanlığı Külliyesi
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