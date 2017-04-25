Çocukların 'hayal kardeşliği'

İzmir'de görevli ilkokul öğretmeni, farklı coğrafyalarda ve sosyal hayatlar içerisinde büyüyen çocukların hayalini aynı projede buluşturdu.

Karşıyaka Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Berra Şahin, okuldaki öğrencileriyle daha önce görev yaptığı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Mustafa Kemal İlkokulunun öğrencilerini "Al kalemi eline sen de hayallerini söyle" sloganıyla bir araya getirdi.

"Hayallerim kalemimde" adını verdiği projede 2. sınıf öğrencilerinden kendi geleceklerine mektup yazmalarını isteyen Şahin, ayrı şehirlerde ayrı şartlarda büyüyen çocukların hayal gücünü ortaya koydu.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıllık meslek hayatı boyunca değişik kültürlere ve sosyal hayatlara tanık olduğunu belirterek, projenin de bu farklılıkların çocukların hayallerini nasıl etkilendiğini merak etmesinden ortaya çıktığını anlattı.

Kasım ayında başlayan ve iki şehirden 52 öğrencinin dahil olduğu proje kapsamında çocuklardan kendi geleceklerine mektup yazarak, gelecekte nasıl bir hayat hayal ettiklerini ifade etmesini istediğini aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Nasıl bir hayatı yaşamak istiyorlar, ileride ne olmak istiyorlar? Birçok farklı hayal çıktı içinden. Biz yetişkinler onlar kadar yaratıcı, farklı düşünemiyoruz. O nedenle hayallerini bizimle paylaşmalarını istedim. Eski okulumla bu okulumu bir araya getirdim. İki tarafa da mektuplar yazdırdık, değişik hikayeler yakaladık, bunları bir kitapta topladık. Ne kadar kültür ve yaşayış tarzları farklı olsa da çocuk her yerde çocuk, hayal her yerde hayal. Hayallerin sınırı yok."

Bazılarının hayalleri gerçek oldu

Projenin çocukların hayallerini gerçekleştirme amacı gütmese de bazıları için bir fırsat olduğunu kaydeden Şahin, Viranşehirli öğrencilerin, mart ayında İzmir'e geldiğini, bu sırada iki çocuğun isteğini gerçekleştirme şansı bulduğunu söyledi.

Şahin, Viranşehir'den bir öğrencinin pilot olmayı hayal ettiğini dile getirerek, "Uçağa binmek istediğini paylaşmıştı. Bir pilot olmanın çok zor bir şey olduğunu, hayatının bulutların üzerinde geçeceğini biliyordu ama hiç uçağa binmemişti. Biz bu öğrencimizi uçağa bindirdik. Viranşehir'den İzmir'e geldi. Diğer öğrencimiz denizin kokusunu hayal ediyordu. İkisinin de hayalini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Çocukların, kristal bir gezegende ya da şatoda yaşamak, farklı gök cisimlerinden taş örnekleri toplamak, sevgi aşısı yapmak, pembe karavanla ülkeleri gezmek gibi hayalleri bulunduğuna işaret eden Şahin, "Yaşadıkları hayatların, imkanlarının da etkisi var elbette hayallerinde. Amacım İzmir'de ya da Şanlıurfa'da yaşayan çocuklarımızın hayallerinden yola çıkarak ilgi ve isteklerini, ihtiyaçlarını gözler önüne sermekti." dedi.