Çocukları eğlendiren büyükleri duygulandıran müze

Antalya'da yeni açılan Anadolu Oyuncak Müzesi çocuklar kadar yetişkinler tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Kepez Belediyesi tarafından Dokuma Park'ta yapılan ve bir süre önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından açılışı gerçekleştirilen Anadolu Oyuncak Müzesi, her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor. Müzeyi gezen çocuklar eğlenceli zaman geçirirken, çocukluk dönemlerinin oyuncaklarıyla karşılaşan yetişkinler ise duygusal anlar yaşıyor.

Anadolu'nun binlerce yıllık oyuncak tarihine ışık tutan müzede 15 ayrı salonda 15 ayrı temada birçok döneme ait 8 binden fazla oyuncak sergileniyor.

Anadolu Oyuncak Müzesi Küratörü Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncak müzesinde dünyanın her coğrafyasından oyuncak bulunduğunu söyledi.

Müzede Avrupa'dan da çok miktarda oyuncak bulunduğunu belirten Çevik, burasının en önemli özelliğinin, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelmiş bütün oyuncak koleksiyonlarının en seçkin örneklerinin bir arada sergilenmesi olduğunu kaydetti.

Çevik, yakın geçmiş olarak nitelendirilen 100-200 yıllık süreç içindeki oyuncakların yanında, müzenin esas odağını geleneksel oyuncaklara ait bölümlerin oluşturduğunu bildirdi.

2 haftada 50 bin ziyaretçi

Açılışın yapıldığı 29 Eylül'den bu yana 50 binin üzerinde kişinin müzeyi ziyaret ettiğini vurgulayan Çevik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kadar kısa sürede bir rekora imza attık. Herkes çok mutlu olduğu için biz de çok mutlu oluyoruz. Ziyaretçileri izliyoruz. Ailelerin ve çocukların yüzlerinde hep tebessüm var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Burada bir huzur ve mutluluk merkezi yarattık. Yani dünyanın insanları daralttığı bir noktada insanlara nefes alacakları daha çok insanlaşıp aileleriyle çocuklarıyla arkadaşlarıyla beraber olabilecekleri bir yer yarattık. Müzeye gelen yetişkinler de kendini çocuk gibi hissediyor. Bu çatı altında herkes çocuk. Dedelerimizin, babalarımızın, bizim, çocuklarımızın oynadığı oyuncaklar var. Buradaki objeler aracılığıyla aileler de buluşuyor. Babası 'Bak ben bununla oynuyordum, dedem bu arabayı yapmıştı o da oynuyordu' diyor."

Çevik, bütün Anadolu oyuncak tarihinin en eski ve önemli örneklerini bir araya getirdiklerini söyledi.

Müze Müdürü Emrah Ünlüsoy ise Anadolu Oyuncak Müzesi'ni diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden birisinin bahçesi olduğuna dikkati çekti.

Müzenin bahçesinin, en geniş oyuncak müze bahçelerinden biri olduğunu ifade eden Ünlüsoy, "Burada iki tane bin yaşını aşmış anıt zeytin ağacımız bulunuyor. Bahçede sürekli gezen buharlı kara trenimiz var." dedi.

Ünlüsoy, bağışta bulunmak isteyenlerden oyuncak toplayarak bu kişilerin adına sergileyeceklerini belirtti.

Müzeyi gezen ve oldukça duygulandığını dile getiren 67 yaşındaki Emine Ayhan Bayacıklı, "Çocukluk yıllarıma gittim ve geçmişi anımsayınca duygulandım. Çocukluk döneminden gençlik dönemine kadar çok güzel örnekler var. Çok güzel düşünülmüş. Özellikle cumhuriyet dönemi sınıfı bana çok büyük gurur verdi. İlkokul dönemine gittim. Sınıfta Atatürk'ü görmek çok güzel bir duygu. Çok duygulandım." diye konuştu.

Ziyaretçilerden 5 yaşındaki Zeynep Keleş de televizyonda izlediği çizgi film kahramanlarını müzede gördüğünü, bunun kendisini çok eğlendirdiğini söyledi.