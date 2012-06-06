Çocuklara Pepee'yle porno tuzağı

Polis tarafından 49 ilde düzenlenen operasyonda, 200'ü aşkın zanlı gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin ortaya çıkan çarpıcı detay, zanlıların Facebook'ta erkek çocuklarıyla bağlantıya geçerek kamera karşısında soyunmalarını sağlamalarının saptanması oldu.

Zanlıların çocukları ağlarına düşürebilmek için profillerine Pepee, Calliou, Mickey Mouse gibi çizgi film kahramanlarının resimlerini koydukları belirlendi.

Elde ettikleri görüntüleri şantaj amaçlı kullanıp çocukları cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanan zanlıların, sinema-dizi filmlerin çocuk yıldızlarının adıyla profil sayfaları oluşturdukları tespit edildi.

Akşam gazetesinden Soner Arkanoğlu'nun haberine göre, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde Osman'ı canlandıran Emir Berke Zincidi'nin adıyla da sahte sayfa oluşturulduğu saptandı.





Son Güncelleme: 06.06.2012 01:33