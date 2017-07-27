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Çocuklar Selimiye Camisi'nde buluştu

Edirne'deki yaz Kur'an kurslarına devam eden bin 500 çocuk, Edirne İl Müftülüğünce hazırlanan program kapsamında Selimiye'de bir araya geldi.

Çocuklar Selimiye Camisi'nde buluştu

Edirne'deki yaz Kur'an kurslarına devam eden bin 500 çocuk, Edirne İl Müftülüğünce hazırlanan program kapsamında Selimiye'de bir araya geldi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 16:02
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Çocuklar Selimiye Camisi'nde buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde "cami-çocuk buluşması" etkinliği düzenlendi.

Edirne'deki yaz Kur'an kurslarına devam eden bin 500 çocuk, Edirne İl Müftülüğünce hazırlanan program kapsamında Selimiye'de bir araya geldi.

Çocuklar, Kur'an tilaveti, dua ve şiir okumaları ile hutbe ve vaaz sunumu gerçekleştirdi.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, yaptığı konuşmada, programı çocukların gerçekleştirdiğini söyledi. Çocukların ömrü boyunca Selimiye ve çevresinde olacağını aktaran Üzüm, "Selimiye Cami-i Şerifi hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Selimiye Cami-i Şerifi hiç bu kadar sevinmemişti. Şimdi Selimiye mutlu, Selimiye'yi yapanlar memnun. Selimiye'nin sahibi Allah memnun. Ve biz de inşallah burada bulunan sizler, sevgili çocuklarımız, gençlerimizle beraber Selimiye'de bu mutluluğu paylaşmak için geldik." diye konuştu.

Gazi Osman Paşa Ortaokulu öğrencisi Mine İmrak (11) da yaz tatilini Kur'an kursunda değerlendirdiğini söyledi. Kursta dini bilgiler ve dualar öğrendiklerini belirten İmrak, "Peygamberimizin hayatını öğreniyoruz. Tecvidli Kur'an okuyoruz. Kursun bahçesinde oyun oynuyoruz. Tarihi alanlara yönelik gezilere katılıyoruz." dedi.

Dilem İzgi (10) ise İstanbul'da ailesiyle yaşadığını ancak yaz tatillerini Edirne'de bulunan anneannesinde geçirdiğini ifade etti. Her yıl Edirne'ye gelerek Kur'an kursuna devam ettiğini ve aksatmamaya çalıştığını vurgulayan İzgi, "Kur'an kursunda, Hazreti Muhammed'in hayatını, annesinin, babasının ismini yani ailesini tanıyoruz. Kur'an öğreniyoruz. Yeni arkadaşlarda ediniyorum, burayı çok seviyorum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri BaşkanlığıSelimiye Camisi
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