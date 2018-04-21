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Çocuklar sahil güvenlik gemisiyle deniz yolculuğuna çıktı

Devlet korumasındaki yaşları 8 ila 14 arasında olan 23 çocuk, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma TCSG Dost Gemisi ile Sinop'a deniz yolculuğu yaptı.

Çocuklar sahil güvenlik gemisiyle deniz yolculuğuna çıktı

Devlet korumasındaki yaşları 8 ila 14 arasında olan 23 çocuk, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma TCSG Dost Gemisi ile Sinop'a deniz yolculuğu yaptı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 14:12
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Çocuklar sahil güvenlik gemisiyle deniz yolculuğuna çıktı

Samsun'da devlet korumasındaki çocuklar, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma TCSG Dost Gemisi ile Samsun'dan Sinop'a deniz yolculuğu yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Samsun Valiliğinin organize ettiği program kapsamında devlet korumasında bulunan yaşları 8 ila 14 arasındaki 23 çocuk, hayatlarında ilk defa gemiye binme fırsatı buldu.

Çocukları Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu karşıladı.

Seyahate başlamadan önce çocuklara, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile TCSG Dost Gemisi hakkında bilgi verildi.

Paşaoğlu ve gemi personeli, çocuklarla yakından ilgilenerek sorularına cevap verdi. 

Seyir sırasında ise bir süre gemi kumandası çocuklara bırakıldı. Gemiye inen ve kalkan helikopter, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Samsun'dan hareket eden gemi, Sinop'a kadar gittikten sonra geri döndü.

Albay Paşaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara mutlu bir gün geçirtmek amacıyla program düzenlediklerini söyledi.

Çocuklara mavi vatan ve deniz sevgisini aşılayabilmeyi amaçladıklarını dile getiren Paşaoğlu, tüm dünya çocuklarının Atatürk'ün hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Paşaoğlu, "Amacımız her günün onlar için 23 Nisan olmasını dileyerek yüzlerindeki gülümsemeyi biraz daha artırabilmek. TCSG Dost Gemisi personeli olarak geleceğimizin sahibi çocuklarımızın bayramını kutluyoruz." dedi.

Gezi sırasında çocukların mutluluğunu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini vurgulayan Paşaoğlu, çocuklara yerli imkanlarla yapılan gemiyi ve denizlerin neden korunması gerektiğini anlattıklarını kaydetti.

Kendilerinin bir bayrak taşıdıklarını, çocukların da bu bayrağı kendilerinden devralacağını aktaran Paşaoğlu, "Bir nebze çocuklarımızda bir ufuk açmaya çalıştık. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bu konuda bir emeği olmuşsa bu, bize mutluluk verir." diye konuştu.

Geziye katılan çocuklardan Tülay Yılmaz, ilk defa gemiye bindiğini, büyük mutluluk ve heyecan yaşadığını anlatarak, "Güzel bir gün geçirdik. Deniz yolculuğu yapmak benim için biraz heyecanlı oldu. Daha önce bir gemiye binmemiştim." ifadesini kullandı.

13 yaşındaki Ferdi Dursun da gemi yolculuğundan önce korktuğunu dile getirerek, "Korkum vardı, 'gemi batar, bir şey olur' diye. Sonra korkum geçti." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunSahil Güvenlik Arama Kurtarma
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