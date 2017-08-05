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Çocuklar için hastaneyi oyun parkına çevirdiler

Duvarları çizgi film karakterleriyle süslenen, oyun alanları ve eğitim odalarıyla kreşi andıran Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çocuk servisindeki hastalar, ameliyathaneye akülü araçlarla götürülüyor.

Çocuklar için hastaneyi oyun parkına çevirdiler

Duvarları çizgi film karakterleriyle süslenen, oyun alanları ve eğitim odalarıyla kreşi andıran Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çocuk servisindeki hastalar, ameliyathaneye akülü araçlarla götürülüyor.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:59
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Çocuklar için hastaneyi oyun parkına çevirdiler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesince hazırlanan proje kapsamında, çocukların hafızasında tedavi sürecinden kötü anı kalmaması için hastane adeta oyun parkına dönüştürüldü.

Hastanenin 314 yataklı çocuk servisini kapsayan "Eğlenceli Çocuk Hastanesi" projesi çerçevesinde, çocuk servisinin duvarlarına çizgi film karakterleri resmedildi, oyun alanları ve eğitim odaları oluşturuldu ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için yardım mağazası açıldı.

Proje ile çocuklar hastanenin kapısında palyaço ile karşılanıyor ve ameliyathaneye akülü araçlarla götürülüyor. 

Ameliyathaneye sedyede gitmiyorlar

Hastanenin başhekimi Ümit Haluk İliklerden, çevre il ve ilçelere de hizmet verdiklerini, bu nedenle sayıları fazla olan ve özel duruma sahip çocuklar için ciddi bir yapılanmaya gittiklerini söyledi.

Özellikle komşu il ve ilçelerden sevk edilen, uzun süre yatışı gereken çocuklara akademik ve tıbbi sağlık hizmeti vermenin yanı sıra hastanedeki tedavilerinin daha mutlu ve huzurlu olması için çalışma yaptıklarını anlatan İliklerden, "Yardım mağazası açtık ve burada uzun süre yatış gerektiren çocuk hastalarımızın tüm bakım ürünlerini, kıyafetlerini, ayakkabısını, şampuanını hastanemiz çalışanları bünyesinde başlattığımız bağışlarla sağlamış olduk." dedi.

Başhekim İliklerden, çocukların ameliyat öncesinde gerçekleşen uyutma işleminin çizgi film karakterleri ile tasarlanmış odada, ailesinin yanında yapıldığını anlattı.

Çocukların bu odaya akülü arabayla götürüldüğünü ve böylece hastanın ameliyat korkusunu yenmeye çalıştıklarını dile getiren Ümit Haluk İliklerden, "Bununla ilgili psikolojik değerlendirme testi başlattık. Yapmış olduğumuz çalışma sayesinde çocuk hastalarımızın ameliyat travması yaşamadıklarını, ameliyat olmadan önceki tedirginliklerinin azaldığı ve bu sayede ameliyat başarısının arttığını gözlemledik." diye konuştu.

İliklerden, hastaneye 2-3 çocuğuyla gelen vatandaşlar için bebek arabası projesini başlattıklarını, bu sayede ailelerin hastanedeyken çocuklarını kucaklarında taşımak zorunda kalmayacağını vurguladı.

"Hastaneyi oyun parkına dönüştürmeye çalıştık"

Hastanedeki yatış süresi uzun olan çocukların okuldan uzak kalmaması için eğitim odası oluşturduklarını ve burada İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kişilerce ders verildiğini belirten Başhekim İliklerden, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın daha mutlu, huzurlu, sağlıklı ve ileriki hayatlarında hastaneyle ilgili kötü anılarının olmadığı bir ömür geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Çocuk hastalarımız için hastanemizi iğnelerden, serumlardan, ameliyatlardan acı çekilen bir imajdan çıkarmak istedik. Bu kapsamda da hastanemizi çok eğlenceli, adeta bir oyun parkı, oyun alanı haline getirmeye çalıştık. Özellikle çocuk mağazamızın yaptığı yardımlardan 3 bin parça bağış malzemesi 350 çocuk hastamıza ulaştı. En iyi dönüşleri çocuk mağazamızdan aldık. Bununla da sağlık çalışanlarıyla hastalar arasında bir gönül köprüsü kurduk."

AA

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hastaneyi Oyun Parkına çevirdiler
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