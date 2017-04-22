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Çocuklar hayallerindeki şehirleri çizdi

AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hayalinizdeki Şehir" temalı resim atölyesi faaliyetinde 11 ülkeden 120 çocuk hayallerindeki şehri çizdi.

Çocuklar hayallerindeki şehirleri çizdi

AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hayalinizdeki Şehir" temalı resim atölyesi faaliyetinde 11 ülkeden 120 çocuk hayallerindeki şehri çizdi.

22 Nisan 2017 Cumartesi 15:59
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Çocuklar hayallerindeki şehirleri çizdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Esenler Belediyesi ev sahipliğinde Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, çocukların şehir planlaması ve tasarım kararlarında etkin söz sahibi olduğu politikalar geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak hedeflendi.

Afganistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Kolombiya, Kosova, Sudan, Suriye, Şili, Tunus ve Türkiye'den yaklaşık 120 çocuk katıldığı etkinlikte, yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklar 2 saat süreyle hayallerini kağıda aktardı. 

Farklı kültürlerden gelen, farklı dilleri konuşan çocukların birlikte gerçekleştirdiği etkinlikte, hepsinin ortak hayali "Güvenli, huzurlu, temiz ve barış dolu bir şehir" oldu.

AK Parti Çevre Şehir ve Kültür’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, konuya ilişkin açıklamasında, hayallerindeki şehri çizmesini istedikleri çocukların büyük bir kısmının şehir yerine tek bir ev çizdiğini söyledi.

Çocuklardan resimlerini anlatmalarını istediklerini belirten Karaaslan, "Hayallerindeki şehrin ailesiyle birlikte güven ve huzur içerisinde yaşayabilecekleri mutlu bir yuva hayali ile başladığını anlattıklarına şahit olduk. Özellikle ülkesinde savaşın, huzursuzluğun ve belirsizliğin hakim olduğu çocukların hayallerinde buluştuğu ortak noktayı görmek bizleri derinden etkiledi. Aynı zamanda, büyük acıların yaşandığı bu coğrafyaya karşı tarihi sorumluluğumuzun önemini de bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç'ın da katıldığı atölye etkinliğinde ortaya çıkan çalışmalar, Mayıs ayı içerisinde AK Parti Genel Merkezi'nde sergilenecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramıAK Parti
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