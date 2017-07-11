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Çocukken tanıştığı klarnet hayatı oldu

Kayseri'de, çocuk yaşta tanıştığı klarnetini 65 yıldır elinden bırakmayan Mehmet Karakuş, ilerlemiş yaşına rağmen hem eğlence mekanlarında hem de sokakta klarnet çalarak geçimini sağlıyor.

Çocukken tanıştığı klarnet hayatı oldu

Kayseri'de, çocuk yaşta tanıştığı klarnetini 65 yıldır elinden bırakmayan Mehmet Karakuş, ilerlemiş yaşına rağmen hem eğlence mekanlarında hem de sokakta klarnet çalarak geçimini sağlıyor.

11 Temmuz 2017 Salı 16:26
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Çocukken tanıştığı klarnet hayatı oldu

Kayseri'de klarnet sanatçısı 74 yaşındaki Mehmet Karakuş, 65 yıldır elinden düşürmediği klarnetiyle hem sanatını icra ediyor hem de geçimini sağlıyor.

Henüz 9 yaşındayken ünlü ustalar Şükrü Tunar ve Mustafa Kandıralı'dan ders alarak klarnetini üflemeye başlayan Karakuş, 65 yıldır kopamadığı klarnetiyle ekmeğini çıkarıyor.

İlk olarak Ankara gazinolarında sahne alan ve bu kentte 19 yıl klarnet çalan, daha sonra İstanbul'a yerleşen Karakuş, şimdilerde Kayseri'de eğlence mekanlarında ve sokakta ezgilerini insanların beğenisine sunuyor.

65 yıllık meslek hayatını anlatan Karakuş, çocuk yaştan itibaren müziğe ilgilisi olduğunu ve 9 yaşındayken klarnet sanatçıları Şükrü Tunar ve Mustafa Kandıralı ile tanışma fırsatı yakaladığını belirtti. 

Daha sonra İstanbul'da çeşitli mekanlarda klarnet çalarak para kazanmaya başladığını vurgulayan Karakuş, 15 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra Ankara'ya taşındığı kaydetti.

Karakuş 19 yıl boyunca Ankara'nın ünlü mekanlarında, dönemin sanat ve halk müziği ustalarıyla birlikte sahne aldığını söyledi.

Ankara'da 19 yıllık serüvenin ardından yolunun Kayseri'ye düştüğünü ifade eden Karakuş, "İstanbul'da Zeki Müren, Müzeyyen Senar ve Neşet Ertaş başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının arkasında sahneye çıktım. En son yerleştiğim Kayseri'de bir gazinoda yaklaşık 6 yıl çalıştım. Daha sonra burası çeşitli nedenlerle kapandı. Ben de emniyetten izin alıp Cumhuriyet Meydanı'nda çalarak para kazanmaya başladım. Şimdilerde ise hem bir mekanda hem de sokakta çalmaya devam ediyorum. Yeri geliyor sokakta yeri geliyor mekanda çalıyorum. Meslek icabı her yerde çalıyorum. 9 yaşından beri ekmeğimi klarnetle çıkarıyorum. Buna da çok şükür." diye konuştu.

"Artık türler değişti" diyen Karakuş, sanat ve halk müziğine eskisi gibi ilginin kalmadığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet KarakuşKlarnet
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