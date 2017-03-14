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Çocuk insanın ömrüne ömür katıyor

Çocuk sahibi olan kişilerin, çocuğu olmayanlara göre daha uzun yaşadığı ortaya çıktı.

Çocuk insanın ömrüne ömür katıyor

Çocuk sahibi olan kişilerin, çocuğu olmayanlara göre daha uzun yaşadığı ortaya çıktı.

14 Mart 2017 Salı 13:54
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Çocuk insanın ömrüne ömür katıyor

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü araştırmacıları, çocuklu ailelerin çocuksuzlardan 2 yıl daha fazla yaşadığını belirledi.

Çalışmanın lideri Dr. Karin Modig ve ekibi, önceki çalışmaların ebeveynlerin, çocuk sahibi olmayanlardan daha uzun yaşadığını gösterdiğini ancak bu araştırmaların, söz konusu bağlantının arkasındaki sebepleri ortaya koymadığını ifade etti.

Önceki araştırmalardaki eksikleri belirlemek amacıyla yeni bir çalışma yürüten ekip, 1911-1925 yıllarında doğan ve İsveç'te yaşayan 704 bin 481 erkek ile 725 bin 290 kadın hakkındaki verileri inceledi.

Her bir kişinin medeni durumunu, kaç çocukları olduğunu ve her bir çocuğun cinsiyetini değerlendiren araştırmacılar, daha sonra, çocuklu olmanın, 60 yaşından itibaren her bir kişinin ömrünü nasıl etkilediğini hesapladı.

Çalışmada, çocuğu olmayan kişilerle kıyaslandığında en az bir çocuğu olan kişilerin ölüm riskinin daha az olduğunu kaydedildi.

Araştırmacılar, çocuklu erkeklerin çocuksuz erkeklerden yaklaşık 2 yıl, çocuklu kadınların da çocuksuz kadınlardan yaklaşık 1,5 yıl daha uzun yaşadığını tespit etti.

Araştırmacılar aynı zamanda, çocuk sahibi olma ile daha uzun ömür arasındaki ilişkinin yaşla birlikte arttığını, en yüksek yaşam beklentisinin çocuk sahibi erkeklerde olduğunu söyledi.

Araştırmanın sonuçları "Journal of Epidemiology & Community Health" dergisinde yayımlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsveççocuklu AilelerÇocuk Insanın ömrüne ömür Katıyorçocuk Sevgisi
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