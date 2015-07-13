Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Çocuk gelin'in gözleri hep yaşlı kaldı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Emine Dursun Başaran (64), dünyaya getirdiği 19 çocuğundan 10'unu kaybetmenin acısını yaşıyor

'Çocuk gelin'in gözleri hep yaşlı kaldı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Emine Dursun Başaran (64), dünyaya getirdiği 19 çocuğundan 10'unu kaybetmenin acısını yaşıyor

13 Temmuz 2015 Pazartesi 13:35
516 Okunma
'Çocuk gelin'in gözleri hep yaşlı kaldı
KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde Emine Dursun Başaran (64), dünyaya getirdiği 19 çocuğundan 10'unu kaybetmenin acısını yaşıyor.

Ailesinin baskısıyla kendisinden 30 yaş büyük biriyle henüz 13 yaşındayken evlendirilen ve 19 çocuk sahibi olan Başaran'ın, bu çocuklarından en küçüğü 8 aylık en büyüğü ise 39 yaşında 10'nu yaşamını yitirdi.

Yaşadıklarına karşın halen ayakta durmaya çalışmasıyla çevresinde örnek bir Anadolu kadını olarak tanınan Emine Dursun Başaran, en son 2011'de Gezende Barajı'nda, bulundukları kayığın batması sonucu oğlu Arif (39), gelini Emine (47) ile 11 yaşındaki kızları Nuray ve Meryem'i toprağa verdi. Başaran, geriye kalan üç torunundan birini imkansızlıklar nedeniyle evlatlık vermek zorunda kaldı.

İki odalı, mutfağı olmayan ve çatısı akan evinde yaşam mücadelesine devam eden Emine Dursun Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekte 20 yaşında evlenmiş olarak görünse de aslında 13'ünde evlendiğini söyledi.

"Hiçbir şey evlat acısı kadar ağır değil"

Nüfus kaydında, ölen kardeşinin üzerine yazıldığını ifade eden Başaran, şöyle konuştu:

"Evleneceğim kişi benden 30 yaş büyüktü. Evlilikten kısa süre sonra çocuğum oldu. Şimdi bir şey diyeceğim inanmayacaksınız. Benim bu evlilikten 19 çocuğum oldu. Onları çok zor şartlarda büyüttüm. Ancak çeşitli nedenlerle ölen evlatlarımın acısı beni çok üzdü. Kızımın biri daha 19 yaşındaydı. Adet düzensizliği vardı. Doktora götüremediğimiz için öldü. Hayatım hep yoklukla geçti. Babamın baskısıyla kendimden yaşça büyük biriyle evlendirildim. Ama hiçbiri evlat acısı kadar ağır olmadı. Allah kimseyi bu acıyla imtihan etmesin. Eşimi de kaybedince çocuklarıma kol kanat germek için mücadele ediyorum."

Oğlunun birisi ailesiyle çadırda, kendisi de derme çatma bir evde yaşayan Emine ananın en büyük arzusu, yağmur yağdığında su akıtan tavanının onarılması.

Avcılar Mahallesi sakinleri ise Emine Dursun Başaran'ın yaşadığı tüm acılara rağmen dimdik ayakta durmasının, hayatın zorluklarına karşı kendilerini de cesaretlendirdiğini ve azmini örnek aldıklarını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 13.07.2015 12:33
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Gelinönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ