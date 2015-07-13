'Çocuk gelin'in gözleri hep yaşlı kaldı

Ailesinin baskısıyla kendisinden 30 yaş büyük biriyle henüz 13 yaşındayken evlendirilen ve 19 çocuk sahibi olan Başaran'ın, bu çocuklarından en küçüğü 8 aylık en büyüğü ise 39 yaşında 10'nu yaşamını yitirdi.

Yaşadıklarına karşın halen ayakta durmaya çalışmasıyla çevresinde örnek bir Anadolu kadını olarak tanınan Emine Dursun Başaran, en son 2011'de Gezende Barajı'nda, bulundukları kayığın batması sonucu oğlu Arif (39), gelini Emine (47) ile 11 yaşındaki kızları Nuray ve Meryem'i toprağa verdi. Başaran, geriye kalan üç torunundan birini imkansızlıklar nedeniyle evlatlık vermek zorunda kaldı.

İki odalı, mutfağı olmayan ve çatısı akan evinde yaşam mücadelesine devam eden Emine Dursun Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekte 20 yaşında evlenmiş olarak görünse de aslında 13'ünde evlendiğini söyledi.

"Hiçbir şey evlat acısı kadar ağır değil"

Nüfus kaydında, ölen kardeşinin üzerine yazıldığını ifade eden Başaran, şöyle konuştu:

"Evleneceğim kişi benden 30 yaş büyüktü. Evlilikten kısa süre sonra çocuğum oldu. Şimdi bir şey diyeceğim inanmayacaksınız. Benim bu evlilikten 19 çocuğum oldu. Onları çok zor şartlarda büyüttüm. Ancak çeşitli nedenlerle ölen evlatlarımın acısı beni çok üzdü. Kızımın biri daha 19 yaşındaydı. Adet düzensizliği vardı. Doktora götüremediğimiz için öldü. Hayatım hep yoklukla geçti. Babamın baskısıyla kendimden yaşça büyük biriyle evlendirildim. Ama hiçbiri evlat acısı kadar ağır olmadı. Allah kimseyi bu acıyla imtihan etmesin. Eşimi de kaybedince çocuklarıma kol kanat germek için mücadele ediyorum."

Oğlunun birisi ailesiyle çadırda, kendisi de derme çatma bir evde yaşayan Emine ananın en büyük arzusu, yağmur yağdığında su akıtan tavanının onarılması.

Avcılar Mahallesi sakinleri ise Emine Dursun Başaran'ın yaşadığı tüm acılara rağmen dimdik ayakta durmasının, hayatın zorluklarına karşı kendilerini de cesaretlendirdiğini ve azmini örnek aldıklarını kaydetti.