VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde lise 2. sınıf öğrencileri Yusuf Güvener ve Erdinç Temizer, hafta sonları zamanlarının büyük bölümünde koyun otlatarak, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ailelerine yardımcı oluyor.

Çocuklar, hayallerindeki mesleğe ulaşmak için koyunları otlatırken ders kitaplarını da yanlarından ayırmıyor.

Güvener, AA muhabirine, hafta sonları çobanlık yaparak ailesine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Bölgede hemen herkesin hayvancılıkla uğraştığını ve çobanlık yapan birçok öğrencinin bulunduğunu anlatan Güvener, "Hayvancılıkla uğraştığımız için okul hayatını çok sağlıklı yürütemiyoruz. Sınav zamanlarında kitapları yanımıza alarak çobanlık yaptığımız yerlerde çalışıyoruz." dedi.

"Okumayı çok istiyorum"

Bu aralar yoğun şekilde sınavlara girdiklerini ifade eden Güvener, şunları kaydetti:

"Hafta sonları koyunları gütmeye götürdüğümde ders kitaplarımı da yanıma alıyorum. Koyunlar sakinleşince ders yapıyorum ama bu şekilde güzel ders çalışamıyorum. Bundan dolayı sınavlardan da düşük not alıyorum. Evde kardeşlerim var ama onlar bu işi beceremedikleri için ben yapıyorum. Okumayı çok istiyorum. Okumasam da kardeşlerimin okumasını istiyorum. Hayatlarını kurtarsınlar. En büyük hayalim ise konservatuvara gitmek."

"Sobanın yanında ders çalışmak isterdim"

Erdinç Temizer ise okul hayatı ve çobanlığı birlikte götürmenin çok zor olduğunu söyledi.

"Bu soğukta koyunların önünde olmaktansa sıcak sobanın yanında ders çalışmayı isterdim." diyen Temizer, geçimlerini sağlayacak başka işleri olmadığı için hayvancılık yapmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Temizer, askerlik mesleğini çok sevdiği için çobanlık yaparken asker kıyafeti giydiğini ifade etti.

AA