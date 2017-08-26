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Cizre'de bulunan yavru aslana 'Cesur' ismi verildi

Polisin uygulaması sırasında bir araçta bulunduktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alınan aslana "Cesur" ismi konuldu.

Cizre'de bulunan yavru aslana 'Cesur' ismi verildi

Polisin uygulaması sırasında bir araçta bulunduktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alınan aslana "Cesur" ismi konuldu.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 13:44
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Cizre'de bulunan yavru aslana 'Cesur' ismi verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kontrol noktasında polisin yaptığı uygulamada bir araçta bulunan ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alınan yavru aslana "Cesur" ismi verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye bünyesindeki hayvanat bahçesinde koruma altındaki yavru aslanı ziyaret etti.

Yavruyu şırınga yardımıyla sütle besleyen Şahin, aslana "Cesur" ismini koydu.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde sürekli yeniliklere imza attıklarını söyledi.

Geçen yıllarda hayvanat bahçesinde doğan dördüz kaplanları basın mensuplarına tanıttıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bugün de bizlere Sayın Bakanımızın (Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu) hediyesi olan bir yavru aslan geldi. Cizre'de araç kontrolü sırasında bulundu. Artık bizim yavrumuz olarak burada ağırlamaya başladık. İsmini basın mensuplarıyla konuştuktan sonra 'Cesur' koymaya karar verdik. Erkek aslanımıza 'Cesur' ismi çok yakışacak. İnşallah bunun güzel bir şekilde büyüdüğünü hep birlikte takip edeceğiz."

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ise erkek aslanın yaklaşık bir aylık olduğunu ifade etti.

Yavruyu özel karışım laktozsuz sütle beslediklerini anlatan Özsöyler, "Süte bıldırcın yumurtası ve çocuk maması katıyoruz. Günde 8 kez yavrumuzu besliyoruz. İlk getirdiğimizde hayvanın durumu kötüydü, annesinden yeni ayrılmıştı. Vücut direncini artıracak vitaminlerle takviye yaptık." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakCizreCesur Kedi
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