''Çirkin Kral''ın adı Mersin'de bir parka verildi

MERSİN - Merkez Akdeniz Belediyesi'nce Şevket Sümer Mahallesi'nde yaptırılan parkın açılışında konuşan Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, 27 yıldır ayrı olduğu eşinin isimlerinin verildiği eserleri gördükçe ona olan duygularının daha da katlandığını söyledi.



Konuşması sırasında zaman zaman duygulanan Güney, ''İnsanlığın daha rahat edebilmesi ve özgürlüklerin geliştirilmesini savunan bir sanatçıydı'' diye nitelendirdiği eşiyle her geçen gün daha fazla gurur duyduğunu vurguladı.



BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan da, Anadolu erkeklerinin ''Erkekler ağlamaz'' diye yetiştirildiğini, kendisinin de bu yüzden ağlayamadığını, ancak çoğu zaman hıçkırıkların boğazında düğümlendiğini ifade ederek, ''Hayatımda bir kez hıçkırıklar düğüm düğüm oldu. O da Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın mezarı başında yaşadıklarımdı. Çünkü bu iki ismin bizim toplumumuza çok büyük mirasları var'' diye konuştu.



BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt ise, Yılmaz Güney'in ''Boynu Bükük Öldüler'' sözünü hatırlatarak, artık bu geleneği tersine çevirmeyi ve insanları kardeşlik içinde yaşatmayı umut ettiklerini dile getirdi.



Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk de, günümüzde temizlik, yol ve su hizmetleriyle yetinen belediyelerin yerlerini toplumun sosyalleşmesine de katkı sağlayan birer yapıya bıraktığını vurgulayarak, bu bağlamda toplumda değer yaratan isimleri yaşatmayı kendilerine misyon edindiklerini kaydetti.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, içerisinde 3 yüzme havuzu ve düğün salonlarının bulunduğu park ile Yılmaz Güney heykelinin açılışını gerçekleştirdi.



