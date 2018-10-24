Çırak bulamayan yorgancıların mücadelesi

Bursa'da yorgancılık mesleği, fabrikasyon üretim olmadığı ve yeni çırak yetişmediği için yok olma tehlikesi yaşıyor.

Geçmiş yıllara göre talep ve bilinirliğini yitiren mesleklerden yorgancılığın son temsilcilerinden 65 yaşındaki Erkan Genç, çırak bulamadıklarını ve mesleklerinin tükenmek üzere olduğunu söyledi.

İnegöl ilçesinde 50 yıldır yorgancılık yaptığını ifade eden Genç, "Babamın mesleği bu. 5 kardeş hepimiz yorgancıydık. Şimdi iki kardeş yorgancılık yapıyoruz. İlkokulu bitirdik, dükkana girdik. Yani 50 yılı aşkındır yorgancıyım. Yorgancılığı sürdüren az da olsa bazı kişiler var ama sanat gibi yapan azaldı. Yetişen de yok. Meslek tükenmek üzere. Devletimiz zaten korumaya aldı, vergi almıyor." ifadelerini kullandı.

Genç, yaptıkları yorganların değerini bulmadığına değinerek, "Yani piyasa koşullarına göre insanlar al-sattan daha çok para kazanıyor. Gençlik gelmiyor. Gençler reklamlardaki yorganı sanki daha iyiymiş zannediyor. Halbuki yorganın iyisi ya pamuk olacak ya da yün olacak. Sağlıklısı bu." dedi.

Elyaftan insanların uzak durması gerektiğini belirten Genç, "Şimdi çok güzel yünler yapmış makineler. Ne tozu var ne de çöpü. Elyaf yerine yün yaptırın. Şimdi milletin aklına koyunun sırtındaki yün geliyor. Ama makineden çıkan yün aynı elyaf gibi. Sağlık Bakanlığının bile tavsiyesi bu. Kesinlikle pamuk ve yünden vazgeçilmemelidir." yorumunu yaptı.

Genç, kendilerinden sonra bu mesleği yapacak kimsenin bulunmadığını belirterek, "Sadece ben değil bütün yorgancılarda durum böyle. Bu meslekle evimi geçindirdim. 2 çocuğumu üniversitede okuttum. Para kazanılmayacak bir meslek değil. Ama millet hazıra alışmış." diye konuştu.