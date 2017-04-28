Çin'den bisiklet ile ülkesi İsviçre'ye gidiyor

Sebastian Jazot, yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Neuchatel şehrinden yaklaşık 6 ay önce uçakla Çin'in başkenti Pekin'e ulaştığını söyledi.

Buradan bisiklet ile İsviçre'ye gitmek üzere yola çıktığını belirten Jazot, Türkiye'ye kadar yaklaşık 11 bin kilometre yol kat ettiğini anlattı.

Tayland, Nepal, Pakistan ve İran üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığını bildiren Jazot, "İstanbul'da bir süre dinleneceğim. Bulgaristan, Romanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya gibi ülkeleri geçerek 6 bin kilometre daha pedal çevirip ülkeme döneceğim." dedi.

İlçede bir süre dinlenen Jazot, daha sonra yoluna devam etti.