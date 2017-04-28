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Çin'den bisiklet ile ülkesi İsviçre'ye gidiyor

Çin'den bisiklet ile yola çıkan ve ülkesi İsviçre'ye seyahat eden psikoloji öğretmeni Sebastian Jazot, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

Çin'den bisiklet ile ülkesi İsviçre'ye gidiyor

Çin'den bisiklet ile yola çıkan ve ülkesi İsviçre'ye seyahat eden psikoloji öğretmeni Sebastian Jazot, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

28 Nisan 2017 Cuma 15:39
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Çin'den bisiklet ile ülkesi İsviçre'ye gidiyor

Sebastian Jazot, yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Neuchatel şehrinden yaklaşık 6 ay önce uçakla Çin'in başkenti Pekin'e ulaştığını söyledi.

Buradan bisiklet ile İsviçre'ye gitmek üzere yola çıktığını belirten Jazot, Türkiye'ye kadar yaklaşık 11 bin kilometre yol kat ettiğini anlattı.

Tayland, Nepal, Pakistan ve İran üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığını bildiren Jazot, "İstanbul'da bir süre dinleneceğim. Bulgaristan, Romanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya gibi ülkeleri geçerek 6 bin kilometre daha pedal çevirip ülkeme döneceğim." dedi.

İlçede bir süre dinlenen Jazot, daha sonra yoluna devam etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sebastian JazotÇinPekin
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