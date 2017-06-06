Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98129
ALTIN
146.869
DOLAR
3.5362
STERLIN
4.5618
EURO
3.9755
Çinkolu diş macunu DentaSave ile ağız kokusuna son
Çinkolu diş macunu Dentasave ile...
“Hayat bir tiyatro herkes başrol...”
“Hayat bir tiyatro herkes başrol...”
Çöpçülerden konser
Çöpçülerden konser
Zorlu ramazan mesaisi
Zorlu ramazan mesaisi
Galatasaray'ın vazgeçilmezi
Galatasaray'ın vazgeçilmezi

Çilek tarlasındaki kadın işçilerin ramazan mesaisi

Türkiye'nin örtü altı çilek üretiminde önde gelen merkezlerinden biri olan Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki tarlalarda çalışan kadınlar, naylon altında 50 dereceyi bulan sıcaklıklarda oruçlarını tutuyor.

Çilek tarlasındaki kadın işçilerin ramazan mesaisi

Türkiye'nin örtü altı çilek üretiminde önde gelen merkezlerinden biri olan Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki tarlalarda çalışan kadınlar, naylon altında 50 dereceyi bulan sıcaklıklarda oruçlarını tutuyor.

06 Haziran 2017 Salı 14:38
6 Okunma
Çilek tarlasındaki kadın işçilerin ramazan mesaisi

Türkiye'nin önde gelen çilek üretim merkezlerinden Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde örtü altında üretilen çilek tarlalarında çalışan kadınlar, sıcak havaya rağmen oruçlarını tutarak ibadetlerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

11 bin dekarlık alanda örtü altı çilek üretimiyle Türkiye'nin çilek üretim merkezlerinden olan Sultanhisar ilçesinde, tarım işçisi kadınlar, ramazan ayında da çalışmalarına devam ediyor.

Kadınlar, örtü altında yaklaşık 50 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen oruçlarını tutup ibadetlerini yerine getirmek için gayret sarf ediyor.

Üretim faaliyetlerinin tamamında yer alan kadınlar, ramazan vesilesiyle gün doğumuyla birlikte yola koyulup örtü altına giriyor. Havanın sıcak olmasından dolayı kimi kadınlar şapkayla kimileri de puşilerle baş ve yüzlerini koruyor.

İşçilerden 18 yaşındaki Öykü Toprak, yaptığı açıklamada, örtü altında rüzgarın da esmemesinden dolayı bunaltıcı bir havanın olduğunu belirterek, "Havanın sıcak olması ve bir de oruçlu olduğumuzdan dolayı çok yorucu geçiyor. Bir kadın olarak tarlada bu sıcakta çalışmak güçken bir de oruç tutunca daha zor oluyor ama yine de şükrediyoruz." dedi.

Sahurdan sonra tarlanın yolu tutuluyor

Ramazan ayının bu yıl çilek hasadının ortalarına denk gelmesiyle hem çalışmalarını hem de ibadetlerini aksatmadan sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden 42 yaşındaki Dilek Ertin, günlerinin zorlu ve yorucu geçtiğini, her şeye rağmen mutlu olduklarını kaydetti.

Emeklerinin karşılığını alacaklarına inandıklarını anlatan Ertin, "Sahurdan sonra hiç uyumayıp tarla işlerine devam ediyoruz. Günümüz yorucu ve sıcak geçiyor ama yılmadan ve yıkılmadan iki görevimizi de birden yapıyoruz. Normal şartlar altında bile sera altında çalışmak çok yorucu geçerken, oruçlu bir şekilde çalışmak daha bir zor oluyor." ifadelerini kullandı.

67 yaşında hem çalışıyor hem orucunu tutuyor

Çilek tarlasında çalışan 67 yaşındaki Dilber Ertin de sabah ezanının ardından hazırlanıp tarlaya gitmek için yola çıktıklarını dile getirerek, "Burada yorucu geçen günün ardından tekrar eve gidiyoruz. Bu kez de evin işleri başlıyor. Temizlik, bulaşık ve yemek derken akşam oluyor. Sonra tekrar yat-kalk yine tarlaya. Alnımızın teriyle paramızı kazanıyoruz. Ramazan ve oruçla birlikte daha da yorucu oluyor ama ne yapacaksın, ekmek parası." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
örtü Altı çilek üretimiSultanhisarAydın SultanhisarÇilek TarlasıRamazan Mesaisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ameliyata akülü arabayla
Ameliyata akülü arabayla
Alman kadın hayatını görme engelli Türk eşine adadı
Alman kadın hayatını görme engelli Türk eşine adadı
Van'da öğrenciler vatan için söyledi
Van'da öğrenciler vatan için söyledi
Mahalleliyi istek parçalar ile sahura kaldırıyorlar
Mahalleliyi istek parçalar ile sahura kaldırıyorlar
Çöpçülerden konser
Çöpçülerden konser
Zorlu ramazan mesaisi
Zorlu ramazan mesaisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ