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"Çikolata eserlerle" Guinness'e hazırlanıyor

Antikalardan esinlenerek çikolatadan eserler yapan Antalyalı mutfak şefi Ali Keskin, bu alanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

"Çikolata eserlerle" Guinness'e hazırlanıyor

Antikalardan esinlenerek çikolatadan eserler yapan Antalyalı mutfak şefi Ali Keskin, bu alanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

22 Haziran 2015 Pazartesi 11:27
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ANTALYA - Antalya'daki bir otelin üretim müdürlüğünü ve mutfak şefliğini yürüten Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Uluslararası Güzel Sanatlar ve Gastronomi Yarışması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Keskin, geçen yılki yarışmaya antika objelerin çikolatadan birebir kopyalarının yer aldığı eserlerle girdiklerini ve ekip olarak derece aldıklarını anlattı. Keskin, sabır ve titiz çalışma gerektiren ürünler ortaya koyma çabası içinde bulunduklarını ifade etti.

Keskin, en son 1890 yılına ait bir gramofonun benzerini ortaya koyduklarını, bunun için 4 ay çalıştıklarını belirterek, "O kadar gerçekçi oldu ki borusu ve çevirme kolu bile hareket eder durumda. Hatta plak çalar platformunu bile hareketli yaptık" dedi. 

Keskin, bu alanda Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlandıklarını dile getirerek, Türkiye'den ve dünyadan çikolatadan antika ürünlerle yapılan bir başvurunun olmadığını belirtti. 

Çikolatadan eserler 1 ila 6 ay arasında yapılıyor

Çikolatadan ürünlerin yapımının türüne göre 1-6 ay arasında değiştiğini söyleyen Keskin, "Nitelikli 10-15 antika objenin oluşturulmasından sonra Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracağım" dedi.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 11:57
Anahtar Kelimeler:
çikolataönce Vatan
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