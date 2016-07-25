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çiftçilerden 'demokrasi konvoyu'

Sakaryalı çiftçiler, traktörleriyle "demokrasi konvoyu" oluşturarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösterdi.

çiftçilerden 'demokrasi konvoyu'

Sakaryalı çiftçiler, traktörleriyle "demokrasi konvoyu" oluşturarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösterdi.

25 Temmuz 2016 Pazartesi 14:36
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çiftçilerden 'demokrasi konvoyu'

 Sınırlı Sorumlu Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifine (APEK) bağlı çiftçiler, Sakarya Ticaret Borsasından yaklaşık 100 traktörle şehir merkezine doğru konvoy oluşturdu. Kent merkezinde tur atan çiftçiler, traktörlerini darbe girişiminin ardından "Demokrasi Meydanı" adı verilen alana park etti.

"FETÖ'nün elimizden aldığı şeker fabrikasını geri istiyoruz", "Tüm Sakarya çiftçileri seninle Başkomutan", "Darbeye karşı omuz omuza" yazılı pankartlar taşıyan çiftçiler, FETÖ aleyhine sloganlar attı.

"Şeker fabrikasını geri istiyoruz"

APEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aya, burada yaptığı konuşmada, APEK'in, darbe girişiminin açığa çıktığı andan itibaren 55 bin üyesine darbeye karşı dik durma mesajı verdiğini söyledi.

Canları pahasına bu vatana, bayrağa ve demokrasiye sahip çıkacaklarını ifade eden Aya, "Ülkemiz adına, demokrasimiz adına Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası adına sahip çıkmak, demokrasimiz ve milli iradenin yanında olduğumuzu göstermek üzere yaptığımız bu kutlu yürüyüşe katılan bütün çiftçilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Aya, Paralel Devlet Yapılanması'nın, 2006'dan 2011'in sonlarına kadar kooperatif üzerinde çeşitli oyunlar oynadığını söyleyerek, "Adapazarı Şeker Fabrikası, baskı nedeniyle paralel yapının bankasına devretmek zorunda kalındı. Paralel yapının elimizden çeşitli oyunlarla aldığı fabrikayı geri istiyoruz." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2016 14:38
Anahtar Kelimeler:
FETÖAPEKçiftçiDemokrasi MeydanıParalel Devlet YapılanmasıSakarya
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