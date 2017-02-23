Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89056
ALTIN
142.852
DOLAR
3.5615
STERLIN
4.4560
EURO
3.7664
Japon mutfağı beyaz perdeye yansıyacak
Japon mutfağı beyaz perdeye yansıyacak
NASA, Dünya'ya benzeyen 7 yeni gezegen keşfetti
NASA, Dünya'ya benzeyen 7 yeni...
Bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek
Bu hafta 1'i yerli 5...
Mevsimsel geçişlerde boğaz ağrıları artıyor
Mevsimsel geçişlerde boğaz ağrıları artıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

Cezaevine 400 adet zeytin fidanı dikildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ait alana hükümlüler tarafından zeytin fidanı dikildi.

Cezaevine 400 adet zeytin fidanı dikildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ait alana hükümlüler tarafından zeytin fidanı dikildi.

23 Şubat 2017 Perşembe 17:12
25 Okunma
Cezaevine 400 adet zeytin fidanı dikildi

MANİSA

Salihli ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ait alana hükümlüler ve protokol tarafından 400 adet zeytin fidanı dikildi.

Durasıllı Mahallesi’ndeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ait 8,5 dönümlük alana, Salihli ve Muradiye Orman İşletme Müdürlüklerinden temin edilen 400 adet zeytin fidanının dikilmesinden önce tören düzenlendi.

Törende konuşan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin, cezaevine ait alanlarda tarımsal üretimin devam ettiğini söyledi. Keskin, "Kurum olarak yerleşkemizde bulunan alanlarda gerek kışlık gerekse yazlık sebze üretimimiz mevcuttu. Şimdi de Salihli ve Muradiye Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen zeytinleri toprakla buluşturacağız. Toplam 8,5 dönümlük alana 400’e yakın zeytin fidanı dikeceğiz. Bu fidanları devletimizin kasasından beş kuruş çıkmadan tamamen cezaevi imkanları ile temin ettik." diye konuştu.

Salihli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıfat Özkan da cezaevlerinin sadece cezaların infaz edildiği yer olmadığını, tutuklu ve hükümlülerin sağlanan imkanlarla sosyal yaşama kazandırıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından 8,5 dönümlük alana protokol üyeleri ve hükümlüler tarafından 400 adet zeytin fidanının dikimi gerçekleştirildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
CezaeviHükümlüFidanManisaÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günübirlik Çınarcık Gezisi
Günübirlik Çınarcık Gezisi
BALIKLAR ve yükselen BALIKLAR
BALIKLAR ve yükselen BALIKLAR
Genç kızın gasbettiği yaşlı kadına saldırısı güvenlik kamerasında
Genç kızın gasbettiği yaşlı kadına saldırısı güvenlik kamerasında
Mavi Tur ile Hayatın Mavisine Akın
Mavi Tur ile Hayatın Mavisine Akın
Taipei: Uzakdoğun’nun İncisi Tatil için Farklı Seçenekler Sunuyor
Taipei: Uzakdoğun’nun İncisi Tatil için Farklı Seçenekler Sunuyor
Her kapak engellilere umut oluyor
Her kapak engellilere umut oluyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ