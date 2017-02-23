Cezaevine 400 adet zeytin fidanı dikildi

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Salihli ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ait alana hükümlüler ve protokol tarafından 400 adet zeytin fidanı dikildi.

Durasıllı Mahallesi’ndeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ait 8,5 dönümlük alana, Salihli ve Muradiye Orman İşletme Müdürlüklerinden temin edilen 400 adet zeytin fidanının dikilmesinden önce tören düzenlendi.

Törende konuşan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin, cezaevine ait alanlarda tarımsal üretimin devam ettiğini söyledi. Keskin, "Kurum olarak yerleşkemizde bulunan alanlarda gerek kışlık gerekse yazlık sebze üretimimiz mevcuttu. Şimdi de Salihli ve Muradiye Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen zeytinleri toprakla buluşturacağız. Toplam 8,5 dönümlük alana 400’e yakın zeytin fidanı dikeceğiz. Bu fidanları devletimizin kasasından beş kuruş çıkmadan tamamen cezaevi imkanları ile temin ettik." diye konuştu.

Salihli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıfat Özkan da cezaevlerinin sadece cezaların infaz edildiği yer olmadığını, tutuklu ve hükümlülerin sağlanan imkanlarla sosyal yaşama kazandırıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından 8,5 dönümlük alana protokol üyeleri ve hükümlüler tarafından 400 adet zeytin fidanının dikimi gerçekleştirildi.