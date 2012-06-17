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Cezaevinde yangın faciası: 13 ölü

Şanlıurfa E Tipi Cezaevi'nde adli koğuştaki mahkumlar arasındaki kavganın ardından çıkan yangında 13 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Cezaevinde yangın faciası: 13 ölü

Şanlıurfa E Tipi Cezaevi'nde adli koğuştaki mahkumlar arasındaki kavganın ardından çıkan yangında 13 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

17 Haziran 2012 Pazar 13:40
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Cezaevinde yangın faciası: 13 ölü

ŞANLIURFA 

Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, yangının meydana geldiği cezaevinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Olayın cezaevinin adli tutuklularının bulunduğu koğuşta meydana geldiğini ifade eden Güvenç, siyasi suçlularla ilgisinin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

''Mahkumlar kendi aralarında yaptıkları kavga sonucunda yatakları yakıyorlar. Maalesef kapıların açılmasına kadar geçen sürede böyle bir olay yaşadık. Cezaevinde durum şu anda sakin. Savcı gerekli otopsi ve inceleme çalışmalarına başladı. 13 ölümüz var, 2 ayakta tedavi gören şu anda cezaevinde, 3 tanesinin de hayati tehlikesi yok ama hastanede tedavi görüyor.''
Güvenç, olayların C 15 koğuşunda yaşandığını, bunun dışındaki koğuşlarda herhangi bir olay olmadığını bildirdi.

Ölen mahkumların isimleri
Bu arada yangında hayatını kaybedenlerin adları da belli oldu. 13 kişinin isimleri şöyle: 
''Fuat Yıldız, Sinan Özalp, Suphi Köksal, Yunus Eşkili, Mehmet Emin Gerçek, Hüseyin Kıskanç, Mehmet Satış, Şükrü Üldez, İbrahim Halil Kaya, Mustafa Kemal Kılıç, Taner Şimşek, İmam Bakır Tek ve Mehmet Arslantay.''

Soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde incelemelerde bulundu.

Ergin, Bakan Çelik'le birlikte polisevinde düzenlediği basın toplantısında, olayda hayatını kaybedenlerle ilgili bilgi verdi.

''Bu yangında hayatını kaybedenler, adli suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlardır'' diyen Ergin, ölenlerin isimlerini okudu.
Yangın esnasında alt katta infaz koruma memurları tarafından kurtarılarak tedavi altına alınan hükümlü ve tutukluların isimlerini de açıklayan Bakan Ergin, bunların Cevat Yılmaz, Yusuf Aydemir, Vedat Taştan, Abit Aytekin ve Mustafa Demir olduğunu belirterek, ''Bu tutuklularımızın 1'i hariç 4'ü tedavi edilerek taburcu edilmişlerdir, şu anda ceza infaz kurumumuzdadır. 1 tutuklumuz halen tedavi görmektedir'' dedi.
Sadullah Ergin, cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların şu anda telefonla görüştürülmek suretiyle kendi sağlık durumları hakkında ailelerini bilgilendirdiğini söyledi.
Olayda hayatını kaybeden ve yaralananların dışında cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarında herhangi bir problem bulunmadığını ifade eden Ergin, ''Ayrıca cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların açık şekilde görüş yapılmak suretiyle ailelerinin de müsterih olmaları konusunda çalışma yapılamaktadır, bu da temin edilecektir. Bu hadiseyle ilgili olarak Urfa Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli tahkikat, Bakanlığımızca da idari tahkikat başlatılmış olup, şu anda soruşturma devam etmektedir. Elde edilecek ilave veriler, yeni bilgiler ve detay hususlar ilerleyen süreçte kamuoyu ve basınımızla paylaşılacaktır'' diye konuştu.

İncelenmesini isteyeceğim

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Meksika'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında olaya ilişkin asıl bilgilerin, yapılacak teftişin ardından ortaya çıkacağını belirtti.
Erdoğan, ''Adalet Bakanımız, Şanlıurfa milletvekilimiz ve Valimizle görüştüm. Koğuşun 18 kişilik kapasiteye uygun olmadığı yönünde Vali beyin söylediği bir şey var. Bunların hepsinin incelenmesini Adalet Bakanımızdan isteyeceğim'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 17.06.2012 05:41
Anahtar Kelimeler:
Yangın
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