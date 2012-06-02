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Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar, Trabzon'da

''Depreme yakalanmadan önce ne kadar binamızı yenileriz onun hesabını ciddi şekilde yapmak zorundayız''

Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar, Trabzon'da

''Depreme yakalanmadan önce ne kadar binamızı yenileriz onun hesabını ciddi şekilde yapmak zorundayız''

02 Haziran 2012 Cumartesi 08:59
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar, Trabzon'da

      Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal devletin gereği olarak Türkiye'deki konut stokunu yenilemeyi istediklerine belirterek, ''Depreme yakalanmadan önce ne kadar binamızı yenileriz onun hesabını ciddi şekilde yapmak zorundayız'' dedi.

Bakan Bayraktar, Trabzon'daki Avrasya Üniversitesi'nde eğitim gören inşaat ve mimarlık fakülteleri öğrencilerine ''Kentsel Dönüşüm'' konulu konferans verdi.

Kentsel dönüşümün çok geniş bir kavram olduğunu dile getiren Bayraktar, ''Türkiye'de özellikle 2003 yılının başından itibaren ortaya koyduğumuz vizyon ve vatandaşlardan gördüğümüz destekle Erzincan, Kars, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'dan tutun da Denizli ile Karabük'e kadar Türkiye'nin 166 noktasında ciddi manada bir kentsel dönüşüm hamlesi içinde olduk. Bu devam ediyor'' dedi.

Bayraktar, kentsel dönüşüm kapsamında gecekondu bölgelerini yenileyerek veya buralarda oturan insanlara yapıp verdikleri konutların 40 bin civarında olduğunu belirterek, ''TOKİ'de görev yaptığım 8.5 yıllık sürede üretmeye çalıştığımız 500 bin konutun yaklaşık yüzde 8'i kentsel dönüşüm konutları. Bu zaman içinde Türkiye'de özel sektör ile devlet toplam 5 milyon konut üretti. Bu da değişik bir kentsel dönüşüm'' diye konuştu.

Son dönemde özellikle büyükşehirlerde 8-10 daireli konutlardan ziyade site tarzında yapılar dizayn etmeye başladıklarını belirten Bayraktar, ''Bu Türkiye'nin şeklini zaman içinde değiştirecek'' ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, modern ya da bazı sosyalist ülkelerde güzel şehirler bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

''Türkiye gibi sanayileşmeyle 1950'lerde 1960'larda buluşup şehirlere yoğun göç baskısının olduğu süreçte şehirlerimizi koruyamadık. İstanbul'un nüfusu 13.5-14 milyon. İstanbul'un konut stoku yaklaşık 4 milyon. Bu konutların yarısı mühendislik hizmeti almamış, mimari dizayndan, şehir planlamasından ve kentsel tasarımlardan yoksun binalarla dolu. İzmir daha kötü. Ankara nispeten düzelme gayreti içinde. Diğer taraftan Batman, Diyarbakır, Van gibi yoğun nüfus baskısı alan yerler çok zor durumda. Hiç güzel bir şehir görüntüsü vermiyor. Trabzon'da öyle. Trabzon'da yeni yapılan binalar kaçak yapılanlardan daha kötü''

-''Gecekondularını kiraya verdiler''-

Gecekondunun, ruhsatsız, derme çatma, hazine arazisi veya bir başkasının arazisi üzerine bir gecede yapılan bina olduğunu anlatan Bayraktar, ''Şu anda gecekondu bölgelerinde hak sahibi ya da mal sahibi diyebileceklerimiz yüzde 20 civarında. İlk gecekonduları yapanlar kiraya verdiler, kendileri başka evlerde oturuyorlar ama esas sıkıntı kaçak binalarda. Yani 2 katlı ruhsat almış 4 katlı yapmış veya hiç ruhsat almadan hisse ve parsel yapmadan kendi hisseli arsası üzerine 4 kat 5 kat bina yapmış, bu daha kötü. Türkiye'yi bekleyen sorun bu'' dedi.

Bakan Bayraktar, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un kısa süre önce yürürlüğe girdiğini belirterek, şöyle devam etti:

''Yasamızı neyin üzerine inşa ettik, kaidesi ne? Diyoruz ki 'bir afet olduğu zaman bu afet riski taşıyan bina boş olsun veya önceden yıkılmış olsun. Afet riskine yakalanan bina içinde insan barındırmasın' yasanın üzerine oturduğu kaide bu. Mal güvenliği önemli ama can güvenliği daha önemli. Özellikle ve öncelikle afet riski taşıyan binaları ülkemizden, ülkemizin şehirlerinden, kasabalarından, köylerinden söküp atmamız lazım. Vatandaşı razı ederek. Bu yasaya işlerlik kazandırmak son derece zor ama şu anda vatandaşın çok ciddi bir kabulü var. Tarafsız kesim, bilimsel kesim bu işle ilgili sosyal düşünen kesim yasayı destekliyor''

Bakan Bayraktar, sosyal devletin gereği olarak Türkiye'deki konut stokunu yenilemeyi istediklerine vurgulayarak, şunları kaydetti:

''1999'da Marmara'da Gölcük merkezli deprem oldu, arkasından Düzce'de deprem oldu 17 bin ile 20 bin civarında insanımızı kaybettik Türkiye'nin ekonomisi 20 saniyede yüzde 3.5, yüzde 4 küçüldü. Van'da deprem oldu 644 vatandaşımızı kaybettik, Van adeta çöktü. Şimdi orayı yeniden ayağa kaldırıyoruz. İlk etapta yaklaşık 4 milyar lira para gidecek oraya, çok ciddi bir ekonomi. Şimdi depreme yakalanmadan önce ne kadar binamızı yenileriz onun hesabını ciddi şekilde yapmak zorundayız''

Deprem konusunda riskli bölgeleri tespit etmek için Türkiye'de tarama yapacaklarını söyleyen Bayraktar, afet riski altındaki binalarını tespit ettirip kendisi yıkacak olan hak sahiplerine de devlet olarak yardımda bulunacaklarını belirtti.

Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Karadeniz ve öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrencinin izlediği konferansta, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yıldız, Bakan Bayraktar'a plaket sundu.

AA

Son Güncelleme: 02.06.2012 01:00
Anahtar Kelimeler:
Bayraktar
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