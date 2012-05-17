Çevre kirliliğine dikkat çekmek için sahilde pedal çevirdiler

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Güzelyalı Atatürk İlköğretim Okulu'nun 150 öğrencisi, çevre kirliliğine dikkat çekmek için bisikletleriyle sahil yolunda tur attı.

Öğrenciler, bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğe okul önünden başladı. Sahil yolunda gidiş-geliş 10 kilometre pedal çeviren 150 öğrenci, attıkları sloganlarla da vatandaşlardan çevre kirliliğine karşı duyarlı olmalarını istedi.

Okul Müdürü Mustafa Yiğitvar, insanların çevreye olan duyarlılığına dikkat çekmek istediklerini söyledi.

''Çünkü kirlenen bir dünya istemiyoruz'' diyen Yiğitvar, ''Öğrencilerimiz ve biz öğretmenlerin sloganı, 'Biz dünyayı kirletmiyoruz, bizim dışımızdaki insanların da dünyayı kirletmesine izin vermiyoruz' şeklinde. Amacımız insanlara, çevrelerine duyarlı davranabilmek adına mesaj verebilmek. Etkinliğimiz sadece bisiklet turuyla sınırlı değil. Bir kısım öğrencimiz de okulumuzun bulunduğu mahallede temsili olarak çevre temizliği yapıyor'' şeklinde konuştu.



