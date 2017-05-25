Ceviz, spor yapanların vazgeçilmezi

İSTANBUL / Funda Akosman Erman

California Ceviz Komisyonu tarafından 24 Mayıs tarihinde, yeme-içme, lifestyle ve spor bloggerları ile medyanın katılım gösterdiği, spor yapanlar için cevizin faydalarının konuşulduğu ‘Ebru Eryener ile Sabah Sporu’ etkinliği gerçekleştirildi.

Katılımcılar, CrossFit ve beslenme konularında kendini geliştiren Ebru Eryener ile başlangıç seviyesinde bir program uygulayarak güne sağlıklı başlamak için gerekli olan ilk adımı attılar.

Sabah sporu sırasında, Eryener sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın yanında dengeli beslenmenin de çok önemli olduğunu belirtti. Sadece salata tüketerek kilo kontrolü yapılamayacağının örneğini veren Eryener; Sporcu beslenmesinde en önemli hedef; sporcunun genel sağlığını korumak ve performansını artırmaktır. Ceviz ise protein ve sağlıklı yağların doğal kombinasyonudur. Sindirimleri kolaydır” dedi.

Hakemli dergilerde yayımlanmış olan pek çok bilimsel araştırmaya göre, içeriğindeki yüksek protein, lif ve bitki bazlı omega-3 (ALA) ile; sporcularda arterlere zarar verebilen iltihabı azaltabileceği ve kemiklerdeki bozulmaları giderebileceği için, ceviz tüketimi sporcular açısından oldukça önemli.

California Walnut Commission'un verilerine göre, 28 gr (1 porsiyon) cevizde 4 gr protein ve 2 gr lif bulunuyor.