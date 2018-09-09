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Ceviz kabuklarını süs eşyasına dönüştürüyor

Emekli olduktan sonra Balıkesir'in Edremit ilçesine yerleşen 62 yaşındaki Süleyman Yücel, ceviz kabuklarını birbirinden ilginç hediyelik eşyaya dönüştürüyor.

Ceviz kabuklarını süs eşyasına dönüştürüyor

Emekli olduktan sonra Balıkesir'in Edremit ilçesine yerleşen 62 yaşındaki Süleyman Yücel, ceviz kabuklarını birbirinden ilginç hediyelik eşyaya dönüştürüyor.

09 Eylül 2018 Pazar 12:46
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Ceviz kabuklarını süs eşyasına dönüştürüyor

Emekli olduktan sonra Balıkesir'in Edremit ilçesine yerleşen 62 yaşındaki Süleyman Yücel, ceviz kabuklarından bağlama, kaplumbağa, kuş, abajur, el arabası, bebek beşiği, motosiklet, helikopter ve uçak gibi 27 çeşit minyatür süs eşyası yapıyor  

Altınkum Mahallesi'ndeki evinin bir odasını atölyeye çeviren Yücel, ceviz kabuklarından bağlama, kaplumbağa, kuş, abajur, el arabası, bebek beşiği, motosiklet, helikopter ve uçak gibi 27 çeşit minyatür süs eşyası yapıp, satıyor.

Yücel, yaptığı açıklamada, 6 yıl önce emekli olduktan sonra ailesiyle Ankara'dan Edremit'e yerleştiklerini söyledi.

Ceviz kabuklarından el işi hediyelik eşya yapmak için 5 yıl önce araştırma yapmaya başladığını anlatan Yücel, "İlk önce ceviz kabuğundan bebek yaptım. Sonra gemi, ardından yelkenli, koltuk takımı, vazo, çiçek derken her geçen gün yeni objeler ekledim. Yaptığım materyalleri geliştirdim. Şu anda ceviz kabuklarından 27 çeşit obje yapıyorum." diye konuştu.

Ceviz kabuklarını geri dönüşüm olarak kullanmayı görev bildiğini vurgulayan Yücel, evinin bir odasını atölyeye dönüştürdüğünü, zaman zaman da balkonda çalıştığını anlattı.  

Ceviz kabuklarını kurtlanmaması için su ve ilaçla temizliyor

Çeşitli objelere dönüştürdüğü ceviz kabuklarının bozulmaması için içini boşalttıktan sonra ilaçlı su ile temizlediğini ifade eden Yücel, şunları kaydetti:

"İlk başta acemiliğime denk geldi yaptıklarım kurtlandı. Ceviz kabuklarının içlerini açmadan bir şeyler yaptım. Belirli bir zaman sonra ceviz kabuklarının içinde kurtlanmalar meydana geldiğini fark ettim. Şimdi ceviz kabuklarını ilk aldığımda açıyorum, içlerini tamamen boşaltıyorum. Daha sonra kabukları su ve çeşitli ilaç yardımıyla temizliyorum ve işleyeceğim materyallere dönüştürüyorum. Çalışmam bittikten sonra ceviz kabuğu mat olduğu için ilgi çekmesi ve güzel görünmesi için dışında su bazlı vernik kullanıyorum." 

Yücel, hobi amaçlı başladığı bu işten para kazanmaya başladığını dile getirerek, "Yaptıklarımla mutlu oluyorum. Gelen güzel değerlendirmeler karşısında daha çok mutlu oluyorum. Bu işte, maddiyattan önce aldığım olumlu yorumlar çok mutlu ediyor beni." ifadelerini kullandı.

Süleyman Yücel'in ceviz kabuğundan yaptığı ve açtığı tezgahında sergilediği ürünler, 5 ila 35 lira arasında alıcı buluyor.  

AA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirCeviz Kabukları
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