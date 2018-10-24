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Cesur, Gümüş ailesinin kaderini değiştirdi

Antalya'da, evlerinde çıkan yangına uykuda yakalanan Türkan Gümüş ile 3 çocuğunu kurtaran "Cesur" isimli köpeğin "kahraman köpek" olarak basına yansımasıyla, aileye Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yardım geldi.

Cesur, Gümüş ailesinin kaderini değiştirdi

Antalya'da, evlerinde çıkan yangına uykuda yakalanan Türkan Gümüş ile 3 çocuğunu kurtaran "Cesur" isimli köpeğin "kahraman köpek" olarak basına yansımasıyla, aileye Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yardım geldi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 12:56
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Cesur, Gümüş ailesinin kaderini değiştirdi

Antalya'da, evlerinde çıkan yangına uykuda yakalanan anne ve 3 çocuğunu kurtaran "Cesur" isimli Kaniş cinsi köpeğin "kahraman köpek" olarak basına yansımasıyla, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen yardımlar ailenin yüzünü güldürdü.

Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi'nde, prizde unutulan şarj aletinin alev almasıyla çıkan yangın sırasında uyuyan Türkan Gümüş ile çocukları Emirhan (5), Filiz (4) ve Poyraz'ı (2) havlayarak uyandıran ve hayatlarını kurtaran "Cesur" köpek, Gümüş ailesinin kaderini değiştirdi.

Cesur'un kahramanlığının haberlerde yayınlanması üzerine aileye Antalya Yardımlaşma Platformu aracılığıyla yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda vatandaştan yardım eli uzandı.

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel de aileye yardım etti.

Büyükşehir belediyesi ekipleri, yanan evde önce temizlik yaptı, sonra evin kapı, pencere ve dolaplarını değiştirip, boyama işlemini yaptı. Evi neredeyse tamamen yenilenen Gümüş ailesinin yüzü gülmeye başladı.

"Evim eskisinden bile güzel oldu"

Kahraman köpeğine sarılarak öpen Türkan Gümüş, yaptığı açıklamada, evi yanınca hayatının en zor günlerini yaşadığını ifade etti.

Kocasından bir yıl önce boşanan, devletten aldığı yardım parasıyla geçindirmeye çalıştığı çocukları ve köpeğiyle gidecek bir yerinin olmadığını belirten Gümüş, şöyle konuştu:

"Cesur'un bizi kurtarmasının haberlerde yayınlanmasıyla hayatımız değişmeye başladı. Herkes yardıma koştu. Milletvekili Enç ve başkanımız Türel'e çok teşekkür ediyorum. Bana sahip çıktılar. Çocuklarımla çaresizken Türk milleti benim yalnız olmadığımı hissettirdi. Evim eskisinden bile güzel oldu. Bundan sonra hayat bizim için daha güzel olacak."

Yardımseverlerin köpeklerini de unutmadığını dile getiren Gümüş, cesura da mama yardımlarının yapıldığını ifade etti. Cesur ile yolda yürürken herkesin köpeği tanıdığını kaydeden Gümüş, "Kahraman köpek' diye seviyorlar. O bizim gerçekten kahramanımız oldu." ifadelerini kullandı.

Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert ise, Türk milleti ve devletinin büyük olduğunu, mazlumları hiç yalnız bırakmadığını kaydetti. Mert, aileye destek olmaya devam edeceklerini, her türlü maddi ve manevi sıkıntılarında yanlarında olduklarını kaydetti.

Türkan Gümüş ve 3 çocuğunun yaşadığı Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi'ndeki evde prizde unutulan şarj aleti alev alınca yangın çıkmıştı. Anne ve 3 çocuğu uyurken "Cesur" isimli Kaniş cinsi köpek havlamaya başlamıştı. Köpeğin havlamasıyla önce 5 yaşındaki Emirhan, ardından da anne Türkan Gümüş uyanmıştı. Anne Gümüş, çocukları ve köpeğini kucaklayarak evden çıkarmıştı. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmüş ve yangında evine iki odası kullanılamaz hale gelmişti.

AA

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Antalya
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