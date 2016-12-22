GAZİANTEP - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Halep'in Cerablus ilçesindeki öğretmenler, yıllar sonra öğrencileriyle buluşmanın ve ders yapmanın heyecanını yaşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'ten temizlenen Cerablus, Türkiye'nin desteğiyle yeniden imar ediliyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın ilçenin kontrolünü elinde tuttuğu yıllarda okulun bahçesinden bile geçemeyen, DEAŞ'ın depo, işkence merkezi ve sığınak olarak kullanıldığı okullarına yıllar sonra kavuşabilen öğrenciler kadar, mesleklerini uzun bir aranın ardından yeniden yapabilme imkanı kazanan öğretmenler de Cerablus'un özgürlüğünün huzurunu yaşıyor.

Türkiye'deki bazı belediye ve sivil toplum kuruluşlarının adeta seferber olarak binaların bakım ve onarımını üstlendikten sonra tekrar öğrenci seslerinin yükseldiği okullarda gönüllü olarak eğitim veren öğretmenler, her gün heyecanla sınıflara geliyor.

"Onları çocuklarım gibi görüyorum"

Sınıf Öğretmeni Hüda İmam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra 10 yıl Cerablus'un köylerinde zor şartlarda öğretmenlik yaptığını söyledi.

Cerablus ilçe merkezine 2010 yılında tayininin çıktığını, ancak kısa süre sonra savaş yüzünden mesleğini yapamadığını anlatan İmam, bölgedeki çocukların da eğitimden oldukça geri kaldıklarını belirtti. İmam, şunları kaydetti:

"Çocuklar gerçekten bir şey bilmiyor. Gün boyu dışarıda, sokakta geziyorlar, oyun oynuyorlar. Bu çocuklar 5 yıl mahallede büyüdüler. Hiç okula gitmediler ama şimdi şükürler olsun Türkiye'nin sayesinde okullarımız tekrar açıldı ve çocuklar okula gitmeye başladı. Çocukların sevinci yüzlerinden okunuyor çok sevinçliler. 5 yıldır öğretmenlik yapmıyorum ve ben gerçekten öğrencilerimi çok özlemiştim çünkü onları çocuklarım gibi görüyorum. İlk derste onlar kadar heyecanlıydım."

"4 yıldır öğretmenlik yapamıyorum"

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmed Huzeyfa da Cerablusluların eskiden çok kötü günler geçirdiğini ancak Fırat Kalkanı Harekatı ile şehirden özgürlük şarkılarının yükselmeye başladığını söyledi. Bunların başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye sayesinde olduğunu belirten Huzeyfa, özgürlüğüne kavuşan ilçede öğrencilerine kavuşmanın keyfini yaşadığını vurguladı.

Öğrencilerini çok özlediğini dile getiren Huzeyfa, "Ben 16 yıllık öğretmenim ve son 4 yıldır öğretmenlik yapamıyorum ama şimdi şükürler olsun öğrencilerime kavuştum. DEAŞ kente geldiği zaman ben köydeki akrabalarımın yanına gittim orada hayvancılık yaptım ama şimdi çok sevdiğim öğretmenliği yapıyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

Yerel Meclis Üyesi Gasen Yaser ise Cerablus'un yeniden kalkınması için herkesin büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi.

Öğretmenlerin ücret almadan çalıştıklarını vurgulayan Yaser, "Herkes seferber olmuş. Öğretmenlerimiz de bize gelip ücret almadan okula gitmek istediklerini söylediler. Biz de kabul ettik. Şu an bazı branşlarda öğretmene ihtiyacımız var. İnşallah onları da en kısa sürede bulacağız ve öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz." dedi.

AA