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Ceninin de hayat hakkı var

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, kürtaj tartışmaları konusunda anne karnındaki ceninin de kendisine ait hayat hakkı olduğunu belirtti.

Ceninin de hayat hakkı var

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, kürtaj tartışmaları konusunda anne karnındaki ceninin de kendisine ait hayat hakkı olduğunu belirtti.

04 Haziran 2012 Pazartesi 13:49
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Ceninin de hayat hakkı var
SAKARYA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Sapanca Güral Otel'de düzenlenen İl Müftüleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son günlerde yaşanan kürtaj tartışmalarına değindi.

Görmez, anne karnındaki ceninin de kendisine ait bir hayat hakkının olduğunu belirterek, ''Ne annesinin ne de babasının, onun üzerinde mülkiyet hakkı olmadığı gibi, onun hayatı üzerinde vazgeçme, sonlandırma yetkisi de yoktur'' dedi. 
Sadece Diyanet'in, Müslüman din bilginlerinin değil, bütün ilahi dinlerin, bütün ahlaki sistemlerin kürtajın, bir insan yaşamına son vermek olduğunu, anne rahminde varlığını tamamlamış insanoğlunun yaşam hakkının da dokunulmaz olduğunu haykırmaya devam edeceğini vurgulayan Görmez, ''Kürtaj meselesinin, sadece bir kadın meselesi olarak ele alınması büyük bir haksızlık olur. Zira tarih boyunca bu meselenin en büyük sorumlusu, en büyük müsebbibi erkekler olmuştur. Bunun en büyük ıstırabını çekenler, mazlum ve mağdur olanlar da hep kadınlar olmuştur'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2012 05:50
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Görmez
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