“CENGİZ AYTMATOV’UN IŞIĞINDA TOPLANDIK” 

BİŞKEK/VHA

İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Türksoy’la İpekyolu Dergisi, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te çok önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Hyatt Regency Hotel’de gerçekleşen iftar programı ve ödül törenine iş dünyası, diplomasi, eğitim ve akademi, medya, kültür ve sanat dünyasının temsilcileri katıldı. 2018 Cengiz Aytmatov Yılı kapsamında düzenlenen İpekyolu/ Kırgızistan Yılın Altın Adamları ve Kurumları Ödül Töreni ve İftar Programında, ülkede faaliyet gösteren en saygın firmaların, resmî kurumların ve ünlü markaların yöneticileri, milletvekilleri, diplomatlar, akademisyenler ve sivil toplum teşkilatlarının başkanları katıldı.

Geceye katılan dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un oğlu ve Cengiz Aytmatov Vakfı’nın Başkanı Eldar Aytmatov ve diğer konuşmacılar toplantıyı çok anlamlı ve başarılı bulduklarını belirterek, “Türkiye/ Kırgızistan dostluğu ve işbirliği adına tarihi bir gün yaşadık” dediler. Tören sonrası Türk ve Kırgız davetliler toplu fotoğraf çektirerek birlik ve kardeşlik mesajı verdiler.

Geceyi organize ede İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve Türksoy’la İpekyolu Dergisi İmtiyaz Sahibi Seyfullah Türksoy, törende yaptığı konuşmada, “Bugün burada Cengiz Aytmatov’un ışığı etrafında toplandık. Aytmatov Türkiye ve Kırgızistan’ın arasındaki kardeşlik köprüsünün en önemli mimarlarındandır. Dünya durdukça Aytmatov eserleriyle yaşayacak. İftar ve ödül töreni programımıza teşrif eden tüm katılımcılara teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını temenni ediyorum. Organizasyonda emeği geçen İstanbul ve Bişkek’teki ekip arkadaşlarıma ve Hyatt Regency Hotel Genel Müdürü Sayın Tufan Kobanbay ve otel personeline teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KİMLER ÖDÜL ALDI?

1- Eldar Aytmatov - Cengiz Aytmatov Vakfı Başkanı

2- Atınç Keskin - KKTC Bişkek Temsilcisi

3- Recep SULA

T.C. Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri

“Eğitime Hizmet Onur Ödülü”

4- Yusuf UĞUR

Beta Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

“Yılın İşadamı”

5-Tufan KOBANBAY

Hyatt Regency Hotel/ Bişkek Genel Müdürü

“Turizm Sektöründe Yılın Başarılı Yöneticisi”

6- Şevki SARILAR

Demirbank/Kırgızistan Genel Müdürü

“Bankacılık Sektöründe Yılın Yöneticisi”

7- Aydın MISTAÇOĞLU

Bişkek Park Yönetim Kurulu Başkanı

“Yılın Yatırımcısı”

8- İsmail ASLAN

Atabey Grup Cty Yönetim Kurulu Başkanı

“İnşaat Sektöründe Yılın İşadamı”

9- ATA Şirketler Grubu

“Kırgızistan Ekonomisine Hizmet Ödülü”

10- BETA Çay

Gıda Sektöründe Yılın Markası

11- Coca Cola /Bişkek

“Üstün Kalite ve Hizmet Ödülü”

12- Kürşad ÖNDEŞ

ATN Sigorta Genel Müdürü

13- Manas SAMATOV

“Tarım Sektöründe Yılın İşadamı”

14- T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

15- Türkiye - Kırgızistan Manas Üniversitesi

16- Anadolu Ajansı

17- TRT Avaz

18- Kırgızistan Egemenlik Derneği

19- Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği

20- Kırgızistan Beşiktaş Spor Klübü/Murat Işıner

21- Relax Cafe/ Ümit Tuğrul

22- Etor Mağazaları/ Yakup Koç