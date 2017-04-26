Rizeli kemençe ustası Musa Ağun, Karadeniz kemençesine yeni bir boyut kazandırmak amacıyla 10 yıl süren çalışmaları sonucunda çellomençe, ikizmençe ve hamsimençeyi icat etti.

Ağun, yaptığı açıklamada, çocukken yaşadığı mahallesindeki bir düğüne gelen kemençeciyi izledikten sonra enstrümana merakının gün geçtikçe arttığını belirterek, Rize'de gittiği halk eğitim merkezinde katıldığı koroda müzik adına çok şey öğrendiğini söyledi.

Ağun, şöyle konuştu:

"3 telli kemençe ile parçaları çalıyorduk ama yetmiyordu. Orada kemençeye yenilik getirmeye karar verdim. Bariton gibi bir sesi çıkarmak için çelloyu düşündüm. Çelloyu düşünme sebebim değişik bir ses olsun, yani Karadeniz kemençesi sadece olduğu yerde kalmasın düşüncesiydi. Çellomençeyi yaparken baya uğraştım. Sonra ikinci bir çellomençe yaptım onu da 5 tele çıkardım. Bunu yaptıktan sonra ikizmençeye geçtim. Şimdi ikizmençe 4 seste çalınabiliyor. Niçin bunu böyle düşündüm? Bir koro çalışmasında koro şefi hocamız dedi ki 'Her notada bir ses mi değişecek?' Doğru söylüyordu, şimdi solist 'la'dan okuyacak, 'sol'dan okuyacak, 'do' dan okuyacak. Ben bunları bir araya toparlamak istedim."

Kültür ve Turizm Bakanlığının arşivine de girdi

İlerisi için yeni projelerinin de olduğunu vurgulayan Ağun, "En son olarak da palamut balığı şeklinde olan hamsimençeyi yaptım. Hem görsel hem de çalınabilir olarak yaptık, ismini de hamsimençe koyduk." ifadelerini kullandı.

Ağun, çellomençe, ikizmençe ve hamsimençeyi ilk kendisinin tasarladığını anlatarak, "Bu enstrümanların icatçısı benim. Bunlar Kültür ve Turizm Bakanlığının arşivine de girdi. Biz bu kemençeyi hem yapıyor hem çalıyor hem de yediden yetmişe öğretiyoruz." diye konuştu.