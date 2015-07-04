Çeçil peyniri hünerli ellerde lezzet buluyor

KARS - Sarıkamış ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 rakımda doğal kekik ve çiçeklerle beslenen ineklerin sütünden, sezonun ilk çeçil peyniri üretildi.



Bölgede besicilikle uğraşan kadınlar, bahçe ve tandır odalarına kurdukları ocaklarda, kazanlarda pişirdikleri sütten çeçil peyniri yapıyor.



Yaz ve güz mevsiminde tüketilen çeçil peyniri, koyun ve keçi derisine basılarak kışın da sofralardaki yerini alıyor.



Karahamza köyünde peynir yapan kadınlardan 65 yaşındaki Makbule Saraçer, AA muhabirine, sabah ineklerden sağdıkları sütü pamuklu bezden geçirip süzdükten sonra süt makinesinde yağından arındırdıklarını söyledi.



"Meranın çiçekli olması peynirin lezzetini arttırdı"



Ekşimesi için sütü 24 saat oda sıcaklığında beklettiklerini vurgulayan Saraçer, "Ekşiyen sütün içine aynı miktarda taze süt ekleniyor. Sıvı maya ilave ettikten sonra orta ateşte pişiriyoruz. Suyunu aldıktan sonra malzemeyi başka bir kaba alarak, peyniri yoğuruyoruz. Çeçil peyniri, 2 saat sonra servise hazır duruma geliyor" dedi.



Sütün bu yıl bereketli olduğunu anlatan Saraçer, "Yaklaşık 40 yıldır peynir yapıyorum. Sezonun ilk çeçil peyniri üretimini yaptık. Ramazan ayına denk gelmesi bizi biraz yoruyor ama mecburuz. Bu sene meraların bol çiçekli olması sütün kalitesine yansıdı. Bu da daha lezzetli peynir demektir" diye konuştu.



Sayime Al da oruç tuttukları için peynir yapımında biraz zorlandıklarını belirterek, geçen yıl kilosu 6 liradan satılan peynirin bu sene 9 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.



"Çeçil peyniri pazarı genişliyor"



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Düzgün ise yöresel peynirlerin arasında önemli yere sahip çeçil peynirinin, besleyici değerinin yüksek olduğunu vurguladı.



Kars bölgesinde bol çiçekli meraların bulunduğuna işaret eden Düzgün, "Çok çeşitli otlarla, çiçeklerle beslenen hayvanların sütünden elde edilen çeçil peyniri daha lezzetli oluyor. Tel ve iplik şeklindeki peynir, hem taze hem de tulumlara basılarak ve bekletilerek tüketilir. Çeçil, sofraların en lezzetli ve iştah açıcı peynir türlerindendir" dedi.





