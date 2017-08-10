Çayın tadına bakarak yöresini tespit etmeye çalıştılar

Rize Ticaret Borsası ve Rize Belediyesince "Çay Tadım Yarışması" düzenlendi.

7. Çay ve Yaz Sporları Şenliği kapsamında Mesut Yılmaz Rize Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen yarışmada, 11 ilçeden yaklaşık 250 kişinin katıldığı ön elemeler sonrası finale kalan 8 kişi yeteneklerini sergiledi.

Yarışmacıların, en kısa sürede tattıkları çayı tanıması, değerlendirmesi ve derecelendirmesi konusunda bilgi ve becerileri ile sunum yeteneklerinin değerlendirildiği yarışmada, herkes için 5 gramlık 10 farklı çay demlendi.

Yarışmacılar, demlendikten sonra önlerine getirilen ve yöreleri belirtilen 10 çeşit çayın tadına, kokusuna baktı. Ardından her yarışmacıdan, söz konusu 10 çeşit içinden seçilerek demlenen 5 farklı çayı yörelerine göre ayrıştırması istendi.

Yarışmada beş farklı çaydan 4'ünü en kısa sürede doğru tahmin eden Özlem Günaydın Okur birinciliği elde ederken, Sevim Yılmaz ikinci, Esra Altunsu üçüncü oldu. Yarışmada ödül olarak birinciye 125, ikinciye 75 ve üçüncüye 50 kilogram çay hediye edildi.

Yarışmanın ardından Türkiye Çay Demleme ve Sunum Şampiyonu Aytül Turan, iyi çay demlemenin inceliklerini anlatan sunum yaptı.

Turan, en iyi çayı demlemek için iyi bir çaydanlık, kaliteli bir çay ve 'Ph' değeri 6-8 aralığında suya ihtiyaç olduğunu belirterek, Türk çayının tam olarak demini alabilmesi için 20 dereceye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çin'de, 24-28 Eylül'de düzenlenecek "Dünya Çay Demleme ve Sunum Yarışması"na katılacağını ifade eden Turan, "Türk çayını dünyada temsil edeceğim için heyecanlıyım. Tüm yeteneklerimi sergileyerek üst sıralarda yer almak için mücadele edeceğim." dedi.