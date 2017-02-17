Çay yerine sütü tercih ediyorlar

Bingöl'de faaliyet gösteren çay ocağı ve kahvehanelerde müşteriler çay yerine daha çok süt içmeyi tercih ediyor.

Son yılların en soğuk ve karlı kışının yaşandığı Bingöl'de bulunan yaklaşık 300 çay ocağı ve kahvehanede, müşterilere özellikle kış aylarında çay, kahve ve meyve çayları dışında sıcak süt de servis ediliyor.

Çay ocağı ve kahvehanelerde çay yerine sıcak süt içen müşteriler, hem ısınıyor hem sağlıklı gıda tüketiyor hem de yöredeki süt üreticilerine destek oluyor. Uygulamadan hem üreticiler hem işletmeciler hem de müşteriler memnun.

Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Başkanı Yılmaz Çapak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda birçok kahvehanede süt tüketildiğini söyledi.

"Günlük 5 tonun üzerinde süt tüketiliyor"

Kahvehanelerde çayın yanı sıra sütün bulundurulmasının önemli olduğunu kaydeden Çapak, çay ve kahve dışında kahvehanelerde ciddi bir şekilde süt tüketildiğini, bunun devam etmesini istediklerini belirtti.

Çapak, "Sağ olsunlar esnafımız da hijyen konusuna çok önem veriyor. Kahvehane işletmecileri kazandığı gibi üreticiler de kazanıyor. Bunun için esnafımızı teşvik ediyoruz. Özellikle kış aylarında vatandaşımız çaydan ziyade süt içmeyi daha çok tercih ediyor. Kahvehanelerimizde ve pastanelerimizde günlük 5 tonun üzerinde süt tüketiliyor." diye konuştu.

Kahvehane işletmecisi Aydın Güngör de müşterilerin talebi üzerine kahvehanede süt kaynatmaya başladığını söyledi. İş yerine gelen her iki kişiden birinin süt mutlaka içmeyi tercih ettiğini anlatan Güngör, günde ortalama 15 litre süt sattığını bildirdi.

Çay bardağında süt

Kışın çay bardağında süt içmek için kahvehaneyi geldiğini aktaran Hacı Ayan, hayvancılık memleketinde süte değer verilmesi gerektiğini dile getirdi. Sadece kahvehanelerde değil evlerde de sütün tüketilmesini isteyen Ayan, "Sütümüz kalitelidir, güzeldir. Çok yer gezdim Bingöl sütü gibi temiz, kaliteli süt hiçbir yerde bulamadım." dedi.

Merkeze bağlı Çukurca köyünde ikamet ettiğini belirten Ali Baytemur ise iş için kent merkezine geldiğinde mutlaka sıcak bir bardak süt içtiğini söyledi. Süttün üzerine bir çay kaşığı kahve dökülerek içilmesinin daha lezzetli olduğunu belirten Baytemur, "Süt saf, organiktir. Bingöl'e uğrayanlar mutlaka süt içsin." dedi.