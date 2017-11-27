Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104716
ALTIN
163.632
DOLAR
3.9383
STERLİN
5.2513
EURO
4.7039
Taha Akgül hırs yaptı
Taha Akgül hırs yaptı
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli...
Bursaspor sahasında galip
Bursaspor sahasında galip
Trabzonspor 3 puanla dönüyor
Trabzonspor 3 puanla dönüyor
İBB Başkanı Uysal, 150 avukatla Silivri'de olacak
İBB Başkanı Uysal, 150 avukatla...

'Çatalburun' köpekleri saf ırk olma yolunda

Mersin'in Tarsus ilçesine özgü çatalburun av köpeğinin ırkının saflığını koruması için uzun yıllardır yürütülen çalışmalarda önemli oranda başarı elde edildi.

'Çatalburun' köpekleri saf ırk olma yolunda

Mersin'in Tarsus ilçesine özgü çatalburun av köpeğinin ırkının saflığını koruması için uzun yıllardır yürütülen çalışmalarda önemli oranda başarı elde edildi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 12:09
0 Okunma
'Çatalburun' köpekleri saf ırk olma yolunda

Mersin'in Tarsus ilçesine özgü bir ırk olan ve güçlü koku alma özellikleriyle dikkati çeken çatalburun av köpeğinin saflığının korunması için yürütülen çalışmalar kapsamında damızlık eşleştirmelerden elde edilen köpeklerde yüzde 85'lik saf ırk oranına rastlandı.

Tarsus'ta ayrık burun yapıları nedeniyle "çatalburun" adıyla anılan av köpeklerinin soyunun devamı ve saflığının korunması için özel çalışma yürütülüyor.

İlçeye bağlı Cinköy Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Durmuş Öztürk tarafından yaklaşık 15 yıldır yürütülen çalışmalara, Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri de destek veriyor.

Güçlü koku alma duyusu, itaatkarlığı ve soğukkanlılığıyla bilinen çatalburunların saf ırkının elde edilmesi için damızlık köpekler özel olarak eşleştirilerek yavrular elde edildi. DNA'larına bakılan köpeklerde ilk etapta yüzde 20, ardından da yarı yarıya kadar saf çatalburun elde edilmeye başlandı.

Uzun yıllardır süren mücadelede son olarak yapılan eşleştirmelerle yüzde 85'lik saf ırk oranına rastlandı.

Durmuş Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketi Tarsus'a özgü olan çatalburun köpeklerinin saflaştırılmasını çok önemsediğini bildirdi. 

 

"Saf ırka doğru gitmeye başladık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük de Öztürk'ün kendi imkanlarıyla başlattığı çalışmaların Geçici Hayvan Bakımevi içerisinde kurulan "Tarsus Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi" bünyesinde devam ettiğini söyledi.

Çalışmalar kapsamında geniş bir saha araştırması yaptıklarına işaret eden Cücük, "Mersin'deki birçok bölgede yaptığımız çalışmalar sonucunda, bazı köpekleri soy kütüklerinin uygunluğuna göre bakım evimize getirmiştik. Köpeklerin genetik özelliklerini bire bir inceleyerek yürüttüğümüz çalışmaların ardından saf ırka doğru gitmeye başladık." ifadesini kullandı.

Cücük, çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğüne değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hayvanlarımızın analizlerini 4 veteriner hekimimiz yapıyor. Çatalburun özellikleri göstermeyenleri eleyerek diğer yavruların üzerinde yoğunlaştık. Şu anda 11'i yavru 71 tane çatalburun bulunuyor. Elde ettiğimiz 71 tane çatalburunla bu işi daha da ileriye götürüceğiz. Soy kütüğünü saflaştırmaya o kadar yaklaştık ki bu projeyi isim hakkıyla birlikte sona erdireceğiz. İlk etapta yarıdan az saflık özellik gösteren yavru elde etmemize rağmen, bugünkü çalışmalarda çiftleşme sonucu elde ettiğimiz yavrular yüzde 85 oranında çatalburun özelliklerini göstermeye başladı. Yaptığımız çalışmaların sonuna çok yaklaştık. Yakın sürede Tarsus çatalburun köpekleri saf ırk olarak tescillenecek."

Cücük, ayrıca, hassas koku alma duyusu bulunan bu köpeklerin uyuşturucuyla mücadele ile arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarında önemli yer tuttuğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinTarsusÇatalburunSahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KARİYER GÜVENLİK ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI
KARİYER GÜVENLİK ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Kilis'in 'cennet çamuru' tescil yolunda
Kilis'in 'cennet çamuru' tescil yolunda
Karaman'da kaza anı güvenlik kamerasında
Karaman'da kaza anı güvenlik kamerasında
'Öğrenciler her zorluğun başarılabileceğini görüyor'
'Öğrenciler her zorluğun başarılabileceğini görüyor'
Konyaaltı Plajı'nda 'Akdeniz foku' heyecanı yaşandı
Konyaaltı Plajı'nda 'Akdeniz foku' heyecanı yaşandı
2018’de bizi neler bekliyor
2018’de bizi neler bekliyor
Tekvandoya 30'unda başladı dünya şampiyonu oldu
Tekvandoya 30'unda başladı dünya şampiyonu oldu
ENGELLERİ SEVGİ İLE AŞIYORUZ
ENGELLERİ SEVGİ İLE AŞIYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Göksu'nun tedavisi Ankara'da başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Göksu'nun tedavisi Ankara'da başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ