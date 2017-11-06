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Çarpım tablosunu okul bahçesinde öğrenecekler

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir sınıf öğretmeni, öğrencilerin daha kolay öğrenebilmesi için okul bahçesine boyayla çarpım tablosu çizdi.

Çarpım tablosunu okul bahçesinde öğrenecekler

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir sınıf öğretmeni, öğrencilerin daha kolay öğrenebilmesi için okul bahçesine boyayla çarpım tablosu çizdi.

06 Kasım 2017 Pazartesi 12:07
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Çarpım tablosunu okul bahçesinde öğrenecekler

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Halil İbrahim Zehir, öğrencilerinin çarpım tablosunu ezberlemekte zorlandığını görünce, bunu okulun bahçesindeki beton zemine yapmaya karar verdi.

Mesaisi bitmesine rağmen okuldan ayrılmayan Zehir, kağıttan hazırladığı sayı kalıpları ve okulun deposundaki boyayı kullanarak, bahçedeki beton zemine büyük boyutlarda çarpım tablosu çizdi.

Akşam saatlerinde okulun önünden geçerken Zehir'in bahçede çalıştığını fark eden Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Yüksel de öğretmenin fotoğraflarını çekerek üstlerine iletti.

Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin'in sosyal medyada hesabından örnek gösterdiği paylaşımın çok sayıda beğeni alması okulda sevince neden oldu.

Halil İbrahim Zehir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin çarpım tablosunu ezberlerken zorlandığını fark edince, bunu okulun bahçesine yapmaya karar verdiğini anlattı.

Öğrencilerin oynayarak daha kolay öğrendiğini ifade eden Zehir, "Çarpım tablosunu okul saatinden sonra yapmaya başladım. Beni çalışırken gören Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Yüksel, tebrik ederek fotoğrafımı çekti. Bakanlık yetkililerine kadar ulaşmış, sosyal medya hesaplarından paylaşmışlar. Paylaşımların çok sayıda beğeni alması bizleri çok sevindirdi. Öğrencilerimiz için faydalı olacak çalışmaları elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Çok sayıda beğeni alması bizleri sevindirdi"

Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Yüksel ise okulun yanından geçerken bahçede gördüğü kişiyi kontrol etmek için yanına gittiğini söyledi.

İbrahim öğretmeni bahçede çalışırken görünce şaşırdığını dile getiren Yüksel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geldim ki Halil İbrahim hocam oturmuş boya yapıyor. Çok duygulandım. Saat 17.00'yi geçiyordu. Bu okul normalde 14.20'de kapanıyor. Hocam mesaisi bitmesine rağmen öğrencilerine çarpım tablosunu yetiştirmeye çalışıyordu. Müsteşarımız özellikle bu tür iyi örnekleri kendileriyle paylaşmamızı istemişlerdi. Arkadaşımızın bu yaptığından duygulandığım için fotoğrafını çektim. Müsteşarımıza ulaşmış, kendileri de sosyal medyada paylaşmış. Çok sayıda beğeni alması bizleri sevindirdi."

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepÇarpım TablosuCumhuriyet İlkokulu
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