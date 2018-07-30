Carettalara 22 yıllık 'vefa nöbeti'

Antalya'da caretta carettalara ilgisi nedeniyle çevresinde "caretta babası" olarak tanınan 65 yaşındaki Bayram Kütle, 22 yıldır aksatmadan tuttuğu "vefa nöbeti"yle yuvalarından çıkan yavru kaplumbağaları güvenli şekilde denizle buluşturuyor.

Bayram Kütle ile caretta carettaların dostluğu 1993 yılında başlıyor.

Soyu, Antalya yörüklerine dayanan Kütle ile carettaların yolu, o dönem Çıralı sahilini de kapsayan köylerine, bin 800 dönümlük 18 delikli golf sahası yapılacağının duyulmasıyla kesişti. Kütle, beraberindeki köy sakinleriyle projenin iptali için dava açtı. İptali sağlayabilmek için bir avukat gibi tüm detayları araştıran Kütle'nin aklına köylerindeki carettaların varlığı geldi.

Kütle ve beraberindekilerin, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta adlı deniz kaplumbağalarının burada ürediklerini gösteren görüntüleri ve fotoğrafları dava dosyasına eklemesiyle golf sahası projesi iptal oldu.

"Onlar bizim köyümüzü kurtardı, ben de onların neslini kurtarmak için çalışacağım" diyerek 22 yıl önce "vefa" adını verdiği nöbetle carettalara gece gündüz sahip çıkan Kütle, yavruların yaşaması için canla başla çalışıyor.

Mayıs-ekim arası saat 02.00'ye kadar ergin kaplumbağaların yumurta bırakmasını takip ettikten sonra 3 saat uyuyup saat 05.00'te yeniden sahile gelen Kütle, yumurtadan çıkan yavruların sorunsuz şekilde denizle buluşmalarını sağlıyor.

Hiçbir maddi destek almadan karşılıksız "vefa nöbeti"ni sürdüren Kütle, caretta carettalara ilgisi nedeniyle çevresinde "Caretta babası" olarak tanınıyor.

Köyünde çiftçilik yapan Kütle, yaptığı açıklamada, 22 yıl önce nöbete başladığında 37 olan yuva sayısının bu yıl 142'ye yükseldiğini vurguladı.

"Dava sürecine kadar kaplumbağaların değerini anlayamadık"

Çıralı'da golf sahası yapılacağına ilişkin gazete haberlerinin ardından büyük şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Kütle, "Arsalarımız elden gidiyor, ne yapacağız?' diye toplantı yaptık. Dava sürecine kadar kaplumbağaların değerini anlayamadık. Geceleri biz bazen serin diye sahilde yatardık. Gece öküz, inek gibi bir şey çıkar kumsalda yürürdü. Biz ondan korkardık. Carettanın ne olduğunu bilmiyorduk." diye konuştu.

Carettaların varlığıyla golf sahası izninin iptal edildiğini aktaran Kütle, o günden sonra kaplumbağaların önemini anlayıp, korumaya başladıklarını dile getirdi.