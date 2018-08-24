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Caretta carettalarda sevindirici artış

Akdeniz ülkeleri arasında caretta carettaların en önemli yuvalama alanlarına sahip kentlerin başında gelen Antalya'da, bu yıl yuva ve yavru çıkışında büyük artış yaşandı.

Caretta carettalarda sevindirici artış

Akdeniz ülkeleri arasında caretta carettaların en önemli yuvalama alanlarına sahip kentlerin başında gelen Antalya'da, bu yıl yuva ve yavru çıkışında büyük artış yaşandı.

24 Ağustos 2018 Cuma 17:18
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Caretta carettalarda sevindirici artış

ANTALYA 

Türkiye'deki 21 caretta caretta yuvalama alanından 9'una ev sahipliği yapan Antalya'nın bazı bölgelerinde, bu yıl yuva ve yavru sayısı açısından büyük artış yaşandı.

Nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan caretta carettalarda, alınan tedbirler ve insanların bilinçlenmesiyle yuva ve yavru sayısı her yıl artarken, bu yıl, Antalya'nın en önemli yuvalama sahillerinden Çıralı'da, son 20 yıldır ilk kez 150 yuva kaydedildi.

Kayıt tutulan Çıralı'da, geçen yıl 70 olan yuva sayısı, bu yıl 150'ye ulaştı. Belek'te ise geçen yıl bin 600 olan yuva sayısı bu yıl 2 bini aştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, Antalya'daki 9 yuvalama alanında yavru çıkışlarının hızla sürdüğünü söyledi.

Carettaların neslinin sürdürülmesi için sivil toplum kuruluşları, üniversite, belediyeler ve yerel halk ile el ele çalıştıklarına dikkati çeken Kamil, güvenlik önlemleri, plajlardaki denetimler ve insanların bilinçlenmesiyle sağlıklı yavruları denizle buluşturduklarını kaydetti.

"Geçen yıla göre yüzde 100 artış var"

Antalya'da örnek bir çalışma yaptıklarını belirten Kamil, şöyle konuştu:

"Bu yıl yuva ve yavru sayısında, geçen yıla göre, bazı yuvalama alanlarımızda yüzde 100 artış var. Tabi bu önemli bir kıstas değil. Her yıl bu sayıları yakalamamız lazım. Bunu yakalayacağımızı hatta gelecekte daha yüksek sayılara ulaşacağımıza inanıyorum. İnsanlar carettaların yaşam alanlarına saygı duymaya başladı. Önceden plajlarda çadırlar kuruluyor, kamplar yapılıyor, ateşler yakılıyordu. Bunlar engellendi. İşletmeciler de akşam saatlerinden itibaren ışıklarını söndürmeye başladı."

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve Çıralı sahilini kapsayan Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya, geçen yıl 70 olan yuva sayısının bu yıl 150'ye ulaştığını ifade etti.

Bölgede 20 yıldır koruma görevi yaptıklarını dile getiren Altınkaya, "20 yıldır hiç 150 yuvamız olmamıştı. Şu ana kadar 5 bin 500 yavruyu denizle buluşturduk. Bu yıl 10 bin yavruya ulaşacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

Akdeniz ülkeleri arasında en büyük yuvalama alanlarının bulunduğu Belek'te, gönüllülerle 4 ay kamp kurarak yavruların takibini yapan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat ise, 1998 yılından bu yana bölgede yaptıkları çalışmaların sonucunu aldıklarını kaydetti.

Belek'in, Avrupa'nın en büyük yuvalama alanlarından olduğuna dikkati çeken Canbolat, "Gönüllülerimizle 4 ay gece gündüz çalışarak yumurtlama sahalarını koruma altına alıyoruz. Geçen yıl bin 600 yuva sayısı bu yıl 2 bini aştı. Geçen yıl 50 bin yavruyu denizle buluşturmuştuk bu yıl ise 65 bin rakamını göreceğiz. Bu durum bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaCaretta Caretta
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