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Çanakkale'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Midyeler, Kepez sahilinde denize döküldü

Çanakkale'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Midyeler, Kepez sahilinde denize döküldü

21 Ağustos 2013 Çarşamba 10:40
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Çanakkale'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Çanakkale'de, denizden kaçak olarak çıkarıldığı belirlenen yaklaşık 1 ton midye ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, yasak bölgede kaçak olarak toplanan midyelerin ticari araçla Çanakkale'den Gelibolu ilçesine nakledildiği bilgisine ulaşan polis, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekiplerine haber verdi.
Ekipler, merkeze bağlı Kepez beldesinde durdurdukları araçta, insan sağlığı için risk oluşturduğu belirlenen yaklaşık 1 ton midye buldu.
Midyeleri toplayan ve nakleden M.K'ye, Su Ürünleri Kanunu gereği idari para cezası uygulandı.
Ağır metal barındırdığı ve insan sağlığını tehdit ettiği tespit edilen midyeler, Kepez sahilinde denize döküldü.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 10:41
Anahtar Kelimeler:
çanakkaleKaçak Midye
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