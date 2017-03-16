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Çanakkale tarihi yarım asırlık okulda yaşatılıyor

Gelibolu Yarımadası'ndaki Behramlı köyünde 1956'dan 2008'e kadar okul olarak kullanılan, restorasyonunun ardından köylülerden toplanan savaş malzemeleri sergilenen tarihi bina, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Çanakkale tarihi yarım asırlık okulda yaşatılıyor

Gelibolu Yarımadası'ndaki Behramlı köyünde 1956'dan 2008'e kadar okul olarak kullanılan, restorasyonunun ardından köylülerden toplanan savaş malzemeleri sergilenen tarihi bina, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

16 Mart 2017 Perşembe 11:36
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Çanakkale tarihi yarım asırlık okulda yaşatılıyor

"Behramlı Köyü Harp Malzemeleri Sergisi"nde, Türk, İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin savaşta kullandığı yaklaşık bin eşya yer alıyor.

Binanın bakımı ve sergilenen eşyaların korunması, köylüler tarafından imece usulüyle yapılıyor.

Köy Muhtarı Tahir Kuşgöz, yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşlarına tanıklık eden Behramlı'nın Gelibolu Yarımadası'nda stratejik bir noktada yer aldığını söyledi.

Köyde 1956'da yapılan okulun 2008 yılına kadar hizmet verdiğini belirten Kuşgöz, 2010 yılında restore edilen binada 7 yıldır savaş malzemelerinin sergilendiğini anlattı.

Ziyaretçilerden ücret talep etmediklerini belirten Kuşgöz, "Ancak bazı misafirlerimiz içinden gelerek sergi için bağış veriyor. Biz de bu parayı buranın bakımında malzeme almak için kullanıyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Behramlı Köyü Harp Malzemeleri SergisiÇanakkale Savaşları
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