Çanakkale şehitleri için pedal çevirdiler

İstanbul Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu (İSPİDOS) tarafından Çanakkale şehitlerini anmak için Yenikapı'dan başlatılan İstanbul-Çanakkale bisiklet turu, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklerde tamamlandı.

Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen ve 2 gün süren etkinlik kapsamında 10-70 yaş aralığındaki 102 bisikletli, 250 kilometre pedal çevirdi. Tarihi yarımadada bulunan şehitlikleri ziyaret eden grup üyeleri, daha sonra Morto Koyu önündeki Hisarlık Tepe üzerinde yer alan 42 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi'ne geldi.

Etkinliğe üniversite bisiklet gruplarının yanı sıra Engelsiz Pedal Derneğinden 3 kişilik bir ekip de katıldı. Görme engelli sporcu Cem Cengiz, iki kişilik bisikletin arkasında otururken bisikleti Faruk Sezer kullandı. Aynı ekipteki Sinan Yakut Yancı'ya da ekibin yol güvenliği yardımcı oldu.

"Bu bizim için çok gurur verici bir projeydi"

Dernek üyesi 102 kişinin Çanakkale Savaşları'nın 102. yılında atalarının topraklarına geldiğini belirten Organizasyon komitesinden Cemal Taşkın, "Bu bizim için çok gurur verici bir projeydi. Bugün bunu sağ salim bitirdiğimiz için çok gururluyuz. Katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çok duygusal anlar yaşadık yolda gelirken. Burada da şimdi 57. Alay'ı ziyaret ediyoruz. Buradan da şehitliğe çıkacağız ve bu kutsal görevi bitirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Turun en küçük üyesi 10 yaşındaki Alperen Keçecioğlu da Çanakkale’ye gelmenin kendisi için büyük bir gurur ve sevinç olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe babasıyla katılan 12 yaşındaki Kerem Köken, "Bu benim ilk etkinliğim. Çok mutluyum ve gururluyum. Bizim için atalarımız şehit olmuş. Sadece kendilerini değil, geleceğini ve çocuklarını da düşünmüşler. Bizim için kendilerini feda etmişler." şeklinde konuştu.