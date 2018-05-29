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ÇANAKKALE İÇİNDE AYNALI ÇARŞI

Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.    M. Kemal ATATÜRK

ÇANAKKALE İÇİNDE AYNALI ÇARŞI

Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.    M. Kemal ATATÜRK

29 Mayıs 2018 Salı 13:26
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ÇANAKKALE İÇİNDE AYNALI ÇARŞI

Destanlar yazan Türk milletinin en son destanlarından, sanatla sevginin birleştiği türkümüzün Çanakkale türküsünde geçen mekân.  

Çanakkale’de bulunan efsanevi çarşı hepimizin aklında o meşhur türküyle kalmıştır. Her dinlediğimde ağladığım bu türkünün kaynağı Kastamonulu İhsan Ozanoğlu'na ait. 

     

Çanakkale Savaşı'nı anlatan bu türkünün düzenlenmiş bugünkü halini notaya Muzaffer Sarısözen almış. Çanakkale Türküsü/Çanakkale içinde vurdular beni/Ölmeden mezara koydular beni /Of gençliğime eyvah Nakaratı “Çanakkale içinde aynalı çarşı/Ana ben gidiyom düşmana karşı/Of gençliğim eyvah” şeklindedir. Çanakkale’ye yolum düştü. Geldim, görmezsem olmaz dediğim yerdeydim. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. 

       

Çanakkale’de attığım her adımda Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale şiiri çınladı kulaklarımda. “Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.”  diyerek attım adımlarımı. Çanakkale’de  bulunan küçük meşhur Aynalı Çarşı içine girdim. İnsan doğal olarak haşmetli bir şey bekliyor girmeden. Fakat ilk gördüğümde bu kadar küçük olması hayal kırıklığına uğrattı. Kulaklığımı taktım türküyü Moğollardan dinleyerek dolaştım. Zaman zaman güler yüzlü esnafla sohbet ettim. Çanakkale Savaşlarında halk türküsüne konu olan Çanakkale içinde Aynalı Çarşı türküsünü dinledikçe yeni keşfetmiş gibiydim.  En fazla 10 dakikada dolaşabilirsiniz meşhur çarşıyı.

      

Aynalı Çarşı içinde; Çanakkale’de bulunanında Truva atı, Çanakkale Şehitleri Abidesi ve Seyit Onbaşı ile ilgili çok sayıda süs eşyası ve anahtarlık satılıyor. Çanakkale’ye özgü kolonyaların kokusu sizi büyüleyebilir. Adı geçen aynalar bildiğimiz aynalar değil, at gözlüklerini süslemekte kullanılan aynalarmış. Birkaç tane hediyelik eşya ile çok kalabalık olmayan çarşıdan ayrıldım.

Çanakkale Aynalı Çarşı Tarihçesi

“Bu ünlü çarşının 1889 yılında II. Abdülhamid'in padişahlığı sırasında, Çanakkale'nin önde gelen Yahudi ailelerinden biri tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Doğrulanamayan bir iddia ise çok daha önceleri yapıldığıdır. Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserinde de çarşıdan söz edilmektedir. Çarşıya ilişkin kayıtlar incelendiğinde İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nın minyatürü olduğu anlaşılmaktadır.”

***

Çanakkale kordon boyunu da içeren şehrin kalbi görmek için merkeze gittim. Çanakkale'ye gelindiğinde belki de ilk ziyaret edilmesi gereken muhteşem Çanakkale Boğazı manzarasıyla Truva filminde kullanılan tahta atın ve antik Truva şehrinin maketinin bulunduğu mekân görülmeye değer.

Tüm Çanakkale şehitlerimizi, saygı ve minnetle anıyorum. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleAynalı çarşıNezahat Göçmen
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