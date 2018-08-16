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Çanakkale'de feribot karaya oturdu

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada arasında sefer yapan, 170 yolcu ve 64 aracın bulunduğu feribot, makinelerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle limana yanaşmaya 30 metre kala karaya oturdu.

Çanakkale'de feribot karaya oturdu

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada arasında sefer yapan, 170 yolcu ve 64 aracın bulunduğu feribot, makinelerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle limana yanaşmaya 30 metre kala karaya oturdu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:46
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Çanakkale'de feribot karaya oturdu

ÇANAKKALE

Alınan bilgiye göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 seferini yapan GESTAŞ A.Ş'ye ait 84 metre boyundaki "Gökçeada-1" isimli feribotun Gökçeada'daki Kuzu Limanı'na yaklaştığı sırada makinelerinde henüz belirlenemeyen nedenle teknik arıza meydana geldi.

Gemi kaptanının durumu fark etmesi üzerine feribota, limana çarpmaması için kurtarma manevrası yaptırıldı.

İçinde 170 yolcu ve 64 aracın bulunduğu feribot, limana yanaşmaya 30 metre kala sahil kısmındaki kumluk alanda karaya oturdu.

Feribotun bulunduğu alandan kurtarılması için bölgeye ilave gemi gönderilerek çekim işlemi yapılacağı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleFeribotKara
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