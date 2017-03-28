Çamurlu ellerden gelen lezzet

Killi toprağın samanla karıştırılıp suyla uzun süre yoğrulmasıyla elde edilen çamurun, kadınların ellerinde adeta nakış gibi şekillendirilmesi ile zahmetli bir sürecin ardından yapılan tandırlar, ekmeğin lezzet kazanmasında önemli bir rol oynuyor.

Antakya ile Samandağ ilçesi arasındaki yol üzerinde, hemen her evin önünde yükselen küçüklü büyüklü tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekillenerek hem ekmeklere lezzet katıyor hem de kadınların aile bütçesine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.

Dağ yamaçlarından toplanan killi toprağı alan kadınlar, önce bunu samanla karıştırarak uzun süre yoğuruyor, güneşli hava beklenerek elde edilen çamur ile tandır yapımına başlanıyor.

Kadınlar, her gün bir sıra yaparak ördükleri tandırı kurumaya bırakıyor. Tandırın kalitesi ve çamurunun devrilmemesi için her gün bir sıra dökülerek kurutulması önem taşıyor. Kadınların bu zahmetli tandır inşası 1 hafta sürüyor.

Zorlu yapım süreci bittikten sonra elde edilen tandırlar müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Fiyatı 50-100 lira olan, çamurlu ellerden çıkan tandırlar, lezzetli ve yöresel ekmeklerin pişirildiği vazgeçilmezler arasında yer alıyor.