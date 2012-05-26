Camiler dini eğitim açısından önemli

Gölbaşı Bahçelievler Mahallesi'nde yaptırılan Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi'nin açılışına katılan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kaymakam Raşit Zengin ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı tarafın karşılandı.



Törenin düzenlendiği cami avlusunda gelen Çiçek, burada kendisi için protokol kısmında ayrılan siyah deri koltuğu bırakarak yanındaki koltuğa oturmayı tercih etti. Tören boyunca da Çiçek için ayrılan siyah deri koltuk boş kaldı.

Caminin açılış kurdelesini kadın kesti

Camilerin aynı zamanda halka açık okullar olduğuna dikkati çeken Çiçek, ''Biz çok okuyan bir toplum değiliz. Müslümanlığımız buradaki dinlemelere dayanıyor. Onun için camiler dini eğitim açısından da önemli bir görev ifa ediyor'' dedi.

Konuşmaların ardından Çiçek, açılış kurdelesini keserken çevresinde sadece erkeklerin olduğunu görünce, ''Camiye erkekler olduğu kadar kadınlarda gidiyor. Burada kadın da olmalı'' dedi.

Çiçek, bu sırada davetliler arasında bulunan bir kadını yanına çağırarak, kurdeleyi birlikte kesti.

Törene İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Güneş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ekmekçi, Ankara İl Müftü Yardımcısı İlyas Dilbaz ile vatandaşlar da katıldı.