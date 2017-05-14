Çamburnu Tabiat Parkı turizme hizmet verecek

TRABZON

Dünyada sarıçam türünün deniz seviyesindeki iki noktasından biri olan Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çamburnu Tabiat Parkı'nın korunması ve turizme daha fazla katkı sağlaması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü denetiminde "Peyzaj ve Mimari Uygulama Projesi Vaziyet Planı" uygulanıyor.

Doğa Koruma Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında kalan Sürmene Çamburnu mevkisindeki 5,2 hektar alan, 11 Temmuz 2011'de Bakanlık tarafından "tabiat parkı" ilan edildi. Bu alan, sarıçam türünün deniz seviyesine inmiş olduğu dünyadaki iki noktadan biri olarak kabul ediliyor. Diğer bölge ise İtalya'da bulunuyor.

Yaklaşık 40 yıldaki 8 yangında toplam 166,2 hektar alan zarar gördü. Bölgede 1999 yılında çıkan en büyük yangında 222 hektar ormanlık alanın yarısından fazlası zarar gördü.

Arazinin imara açıldığı iddiaları

Bölgede 7 Ocak'taki yangının ardından, arazinin imara açıldığına ilişkin iddialar kamuoyunda çeşitli tartışmalara neden oldu.

Orman arazisinde herhangi bir yapılaşmaya kesinlikle müsaade edilmediğine dikkati çeken yetkililer, Çamburnu Tabiat Parkı'nda, 29 Eylül 2015'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce onaylanan proje doğrultusunda, eski yapıların yerine yenilerinin inşasına başlandığını kaydetti.

"Çamburnu bizim akciğerlerimiz"

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çamburnu bizim akciğerlerimizdir. Nefes aldığımız, özellikle korumaya gayret ettiğimiz yerlerden biridir. Dolayısıyla biz buralarda herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmeyiz." dedi.

Üstün, "Vatandaş gelip buralarda kontrolsüz piknik yapıyor. Onu biraz daha kontrollü hale getirebilmek için Tabiat Parkı alanında yeni çalışmaya gidildi. Proje sayesinde yaklaşık 100 kişiye de istihdam sağlanacak." şeklinde konuştu.