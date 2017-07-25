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Cam kemik hastası kadın yeniden eve hapsoldu

Mersin'de cam kemik hastası olması nedeniyle 40 yıl evinden çıkamayan ancak 8 yıl önce kendisine hediye edilen akülü araçla "özgürlüğüne" kavuşan 53 yaşındaki Fatma Alp, hastalığının ilerlemesiyle yeniden eve mahkum oldu.

Cam kemik hastası kadın yeniden eve hapsoldu

Mersin'de cam kemik hastası olması nedeniyle 40 yıl evinden çıkamayan ancak 8 yıl önce kendisine hediye edilen akülü araçla "özgürlüğüne" kavuşan 53 yaşındaki Fatma Alp, hastalığının ilerlemesiyle yeniden eve mahkum oldu.

25 Temmuz 2017 Salı 11:30
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Cam kemik hastası kadın yeniden eve hapsoldu

Mersin'de, cam kemik hastalığı nedeniyle 40 yıl boyunca evden dışarı çıkamayan 53 yaşındaki Fatma Alp, 8 yıl önce kendisine hediye edilen akülü arabayla "özgürlüğüne" kavuşsa da bu mutluluğu hastalığının ilerlemesi nedeniyle yarım kaldı.

Toros Dağları'nın eteğinde kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Arslanköy Mahallesi'nde kendisi gibi cam kemik hastası olan 51 yaşındaki kardeşi Aynur Alp ve yaşlı annesiyle yaşayan Fatma Alp, hastalığı nedeniyle 40 yıl boyunca sadece evinin camından ve balkonundan dışarıyı izledi.

Alp, Mersin Valiliğince 8 yıl önce kendisine hediye edilen akülü araçla "özgürlüğüne" kavuştu ve evin merdivenlerini babasının yardımıyla inip araçla kendi başına gezmeye başladı.

Hastalığının ilerlemesi ve kendisine yardım eden babasının vefatı sonrası evlerinin merdiveninden inememeye başlayan Alp, akülü aracı olduğu halde eve hapsoldu.

Evin fiziki şartlarının zorluğu ve cam kemik hastası kardeşinin de kendisine yardım edememesi nedeniyle evden çıkamayan Alp, kent merkezinde uygun bir eve taşınmayı istiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinCam Kemik Hastalığı
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