Cam damacanalar geri dönüyor

Ambalajlı içme suyu sektöründe, bazı firmaların cam damacana ile su satışına başlamalarının ardından cam ambalajda tüketilen su miktarı yüzde 4'e ulaştı.



Yaygın satış ağı olan bir doğal kaynak suyu firması 19 litrelik cam damacana suyu 11 liradan satışa sunuyor. Ancak firma, ilk alımda cam damacana için 60 lira depozito bedeli talep ediyor. Aynı firmanın polikarbon damacana içerisinde satılan su fiyatı ise 6,5 lira düzeyinde. Bu fiyatlardan yola çıkarak, cam damacanalarda satılan depozito hariç su fiyatının, polikarbon damacana ile satılan depozito hariç su fiyatından yaklaşık yüzde 70 daha fazla olduğu sonucu çıkıyor.

Bu yıl Türkiye'de su pazarı hacminin yaklaşık 10,3 milyar litreye ulaşması ve sektördeki toplam cironun yaklaşık 3,6 milyar liraya ulaşması bekleniyor.