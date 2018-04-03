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Çalınan enstrümanlarını bulan polislere konser verdiler

Eskişehir'de, park halindeki otomobilden çalınan 2 enstrümanı 24 saat geçmeden bulan polis ekiplerine, müzik aletlerini teslim almaya gelen konservatuvar öğrencisi iki genç kız mini konserle sürpriz yaptı.

Çalınan enstrümanlarını bulan polislere konser verdiler

Eskişehir'de, park halindeki otomobilden çalınan 2 enstrümanı 24 saat geçmeden bulan polis ekiplerine, müzik aletlerini teslim almaya gelen konservatuvar öğrencisi iki genç kız mini konserle sürpriz yaptı.

03 Nisan 2018 Salı 13:31
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Çalınan enstrümanlarını bulan polislere konser verdiler

Eskişehir'de, park halindeki otomobilden müzik aletleri çalınan iki konservatuvar öğrencisi, hırsızları yakalayarak enstrümanlarını bulan polislere mini konser vererek teşekkür etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eskibağlar Mahallesi Bilgili Sokak'ta Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi Ece Nur Özer'e ait park halindeki 26 GS 765 plakalı otomobilin camının kırılarak, yan flüt ve fagot enstrümanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, eşkallerini belirledikleri şüpheliler M.A. (15) ve M.A.S'yi (16) kısa sürede evlerinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, AÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi Ece Nur Özer ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencisi Ekin Özdemir'e ait 100 bin lira değerindeki müzik aletleri bulundu.

Bunun üzerine müzik enstrümanlarını teslim almaları için konservatuvar öğrencileri Ece Nur Özer ve Ekin Özdemir emniyete çağrıldı.

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğinden enstrümanlarını teslim alan genç müzisyenler, polis ekiplerine mini konser vererek teşekkür etti.

"24 saat dolmadan gözyaşlarımız sevince döndü"

Emniyete gelen öğrenci Ece Nur Özer, yaptığı açıklamada, park halindeki aracından müzik enstrümanlarının çalındığını belirterek, ihbar üzerine olay yerine gelen polislerin çalışma başlattığını söyledi.

Aracında arkadaşı Ekin Özdemir'e ait yan flütün de bulunduğunu ifade eden Özer, şunları anlattı:

"Müzik aletlerimiz bulunduğu için çok mutluyum çünkü müzik aletim çalındığında çocuğumu kaybetmiş gibi hissettim. Bizim bir nevi bu aletler ekmek teknemiz. Öğrencilik hayatımızda müzik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Kentte görev yapan tüm polislere teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Allah razı olsun herkesten. 24 saat dolmadan gözyaşlarımızı sevince döndürdüler."

"Enstrümanlarımız bizim her şeyimiz"

Ekin Özdemir de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Genç Solistler Sınavı için arkadaşı Ece Nur Özer'in yanına Eskişehir'e geldiğini söyledi.

Araçta bulunan yan flütünün çalınmasından büyük üzüntü duyduğunu anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Arkadaşımın arabasında enstrümanlarımız ve bavulum vardı. Park halindeki araçtan müzik aletlerimizi çaldılar. Enstrümanlarımız bizim her şeyimiz. Çok üzüldük. 24 saatten daha az bir sürede, çok hızlı bir şekilde polis ekipleri zanlıları yakaladı ve müzik aletlerimizi buldu. Bu inanılmaz bir duygu. Haberi aldığım anı hayatım boyunca unutmayacağım. Bize, öğrencilik hayatımızın devamı, önümüzdeki yılların rahatlığı için yoğun çaba sarf eden polislerimize teşekkür ederim. Evimize gidip ağladık, uyuduk ancak onlar çalınan müzik aletlerimizi bulmak için uzun çaba harcadılar. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır."

AA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirEskişehir Emniyet MüdürlüğüHırsızlık Büro Amirliği
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