Halep

'teki saldırılar nedeniyle küçük yaştaki 4 çocuğu, eşi ve kardeşiyle yaklaşık bir ay önce merkez Eyyübiye ilçesine gelen

Suriyeli

Muhammed Haci

'ye yardımlar sürüyor.

Boş arazide ağacın altına kurdukları çadırda kalan, çevreden topladıkları çalıları tenekede yakarak ısınmaya çalışan ailenin durumuna duyarsız kalmayan Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Halepli aileyi Hızmalı Mahallesi'ndeki bir eve yerleştirdi.

Evi aile için döşeyen platform üyeleri, aileye halıdan yatağa, gıdadan giysiye, sobadan oduna kadar çeşitli yardımlarda bulundu.

"Uzun süre sonra ilk kez rahat uyuduk"

Anne Zeynep Munid, hayırseverlerin desteğiyle bir eve yerleştirildikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren Munid, "Ne kadar sevinçli olduğumu anlatamam. Suriye'de her türlü sıkıntıyı yaşadık, aç kaldık, korkudan uyuyamadık. Buraya geldikten sonra da soğuk hava nedeniyle zorluk yaşadık. Rüyamda görsem inanmazdım. Artık bir evimiz var ve üşümeden oturabiliyoruz. Uzun süre sonra ilk kez dün gece rahat uyuyabildik. Çocuklarım ağlamadan uyandı. Eşim de iş arıyor. İnşallah bundan sonra her şey güzel olacak. Allah razı olsun." diye konuştu.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem de Anadolu Ajansının yayınladığı haber üzerine söz konusu aileye ulaştıklarını belirterek, "Çadıra yardım götürdük ama bu mağdur kardeşlerimizin kışı orada geçirmesine gönlümüz razı gelmedi. Bunu için arkadaşlarla bu evi ayarladık. Ailenin bir yıllık kirasını da karşıladık. İnşallah burada mutlu olurlar. Onların bu hali bize de huzur veriyor." dedi.

AA